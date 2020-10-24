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Минтруд рассказал, сколько работников перешли на электронные трудовые книжки и какая людям от этого польза

При этом бумажные документы рекомендуют пока не выбрасывать
Владимир НИКОЛАЕВ
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2,5 млн россиян отказались от старых трудовых книжек

2,5 млн россиян отказались от старых трудовых книжек

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Свыше 2,5 млн работников оформили себе электронные трудовые книжки — об этом «КП» сообщили в Минтруда.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание, что 31 октября 2020 г. - последний день, когда работодатели должны уведомить сотрудников о том, что те могут сделать выбор - перейти на электронные трудовые книжки либо оставить традиционные, бумажные. О своем выборе работник должен сообщить работодателю до 31 декабря 2020 г. включительно.

А если работник так и не определится?

Тогда у него останется бумажная трудовая книжка. Поменять ее на электронную можно будет и после 31 декабря, обратившись с соответствующим заявлением к работодателю. Однако обратный ход уже невозможен. «Возврат к бумажному формату после выбора электронного не предусмотрен», - сказали «КП» в трудовом ведомстве.

А у тех, кто начнет свою официальную трудовую деятельность после 1 января 2021 г., выбора не будет — только электронная трудовая книжка.

Как это действует

При выборе электронной формы бумажная трудовая книжка выдается на руки. Ее надо сохранить, поскольку в электронном варианте сведения фиксируются только с 2020 года.

Те, кто оставит себе бумажный документ, могут пользоваться им и при переходе на другую работу — новый работодатель не может заставить сотрудника перейти на электронный вариант.

Что дает электронная книжка

- Удобный и быстрый доступ к информации о своей трудовой деятельности через личный кабинет на официальном сайте Пенсионного фонда России, портал госуслуг, или МФЦ.

- Оперативное оформление пенсии в дистанционном формате без дополнительного документального подтверждения периодов работы и снятия копий с трудовой книжки.

- Цифровой документ невозможно потерять или испортить – не будет необходимости обращаться в ПФР и к работодателям с предыдущих мест работы для восстановления (теоретически возможны аварии в базах данных, но это будет считаться грандиозным ЧП, и вероятность такого события ниже, чем утеря бумажной книжки).

- Экономия времени – отпадает необходимость предоставлять сведения из трудовой при оформлении визы, загранпаспорта или кредита, все можно будет сделать по электронной почте или зайдя в базу.

- Будет доступно дистанционное трудоустройство — это особенно ценно с распространением удаленного формата занятости.

- Есть польза и работодателям - отпадает необходимость приобретения, ведения и хранения бумажных трудовых книжек.

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