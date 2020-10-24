Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 24 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

На улице одного из городов Нагорного Карабаха после арт-обстрела Фото: REUTERS

КОНТРНАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

"Мирным жителям, проживающим на оккупированных территориях, рекомендуется держаться подальше от военных объектов во избежание травм", - предупреждает сайт Минобороны Азербайджана.

"Артиллерийские подразделения Азербайджанской Армии продолжают наносить сокрушительные удары по противнику, наш солдат действует в рамках норм, установленных международным правом. После того, как наша армия начала контрнаступательную операцию, Армения, используя все средства и ресурсы, пытается атаковать нашу страну в информационной среде", - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Также Баку информирует, что в небе над Нагорным Карабахом был уничтожен "боевой самолет противника" и "беспилотник".

"Противник обстреливает Губадлинский, Лачинский, Нафталанский и Тертерский районы из ракетных систем залпового огня, - уточняет военное ведомство Азербайджана.

Взрывы недалеко от города Тертер Фото: REUTERS

"Мы уже превратились в региональный хаб не только по энергии, но и по перевозкам. В настоящее время мы обеспечиваем для наших партнеров по ту сторону Каспийского моря – в его восточной части и Европе важную транспортную сеть. Инвестиции, вложенные нами в инфраструктуру, завершились созданием очень широкого формата международного сотрудничества в транспортной сфере", - заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев на своем официальном сайте. С 27 сентября это его первое сообщение, которые не касается вооруженного конфликта в регионе.

Впрочем, журналисту французской газеты "Le Figaro" Алиев заявил, что "Баку готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, если представители Армении прекратят вести огонь и вернутся за стол переговоров в рамках принципов урегулирования конфликта, определенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ".

"Иначе мы продолжим освобождать наши земли", – предупредил он.

Свадьба в одной из разрушенных после обстрела церквей в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS

СТЕПАНАКЕРТ ПОД ОБСТРЕЛОМ

"Согласно информации, полученной от армии обороны Арцаха, стабильная-напряженная ситуация в зоне арцахско-азербайджанского конфликта не изменилась. На отдельных участках продолжались артиллерийские бои и перестрелки. Вечером, в очередной раз грубо нарушив нормы международного гуманитарного права, вражеские силы обстреляли Аскеран, а в полночь снова нанесли удар по Мартуни. В настоящее время локальные бои идут на всех направлениях линии фронта. Подразделениями армии обороны продолжаются операции по обнаружению и уничтожению вражеских диверсионных групп, состоящих из наемных террористов", - сообщает официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

Она также отметила, что "заявление Азербайджана о сбитом армянском самолете - абсолютная ложь".

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