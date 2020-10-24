Алексей Волин - о своей отставке: Восемь лет - хороший срок. Бывает и больше? Смотря за что

Экс-куратор медиаотрасли в Минцифре Алексей Волин. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Как мы уже сообщали, в пятницу, 23 октября, на должность заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации была назначена Бэлла Черкесова (интервью Александра Гамова с ней kp.ru опубликовал в тот же день). А сейчас состоялся разговор нашего обозревателя с предшественником Черкесовой - Алексеем Волиным.

- ...Здравствуйте, Алексей Константинович! Это Гамов. А чего вы нас бросили? Чего вы так резко, без предупреждения? Бах! И - я ухожу. Почему?

- Ну, слушайте, Александр, восемь лет – это хороший срок.

- Вообще-то, да. Бывает и больше.

- Ну, это смотря за что.

- Ой, класс!

(Оба смеются)

- Ну, а мы дали, вы не видели? Фотку на сайте. Бэлла - крайняя слева. Волин – крайний справа.

- Видел. С Беллой, как раз, еще обсуждали, как вы позвонили. Она-то считала, что - просто поздравить, а выяснилось, что писал интервью.

- А, я неправильно повел…

- Практически, обманул девушку!

- Я привык с Алексеем Константиновичем…

- У которого всегда ухо востро, да?

- У которого всегда набор каких-то острот, я бы так сказал. И что, она? Вы сказали, что это Волин традиции такие установил?

- Да нет, Бэлла на вас не обижалась. Она – человек профессиональный. Опять-таки, как можно на Гамова обижаться? Вас же все любят!

- Ясно. Самое главное, я прочитал, что вы все сделали там. Цифру везде «насадили». А вот можете честно сказать, с каким ощущением вы от нас уходите и нас покидаете? И рюмочку с нами не выпьете.

- Подождите! Почему это рюмочку с вами не выпью? Вот приеду к Сунгоркину (Владимиру Николаевичу - главный редактор «Комсомольской правды» - прим. ред.) в гости и выпьем с ним по рюмочке.

- Ладно... Чего вот на душе у вас, скажите?

- Наверное, все-таки, удовлетворение.

- Серьезно?

- Да.

- То есть, удовлетворение от того, что вы ни с кем за эти восемь лет не испортили, по большому счету, отношения? Что все главные редактора говорят, что Волин, значит, он оправдывает свою фамилию.

- Ну, фамилию я и раньше оправдывал. Наверное, прежде всего, удовлетворение от того, что удалось сделать практически все задуманное. А о том, что ни с кем не поссорился, наверное, тоже хорошо. Потому что разное же в жизни бывает. Но всегда со всеми главными редакторами находили общий язык.

- По пунктам перечислите, пожалуйста! Хотя бы три заслуги Алексея Волина на посту куратора российских СМИ!

- Первое, считаю, что это перевод телевидения на цифру. Второе – это то, что если до этого у нас проходило постоянное ужесточение законодательства о рекламе, то за последние восемь лет оно пошло по пути либерализации. И стало рекламы больше, она стала разнообразнее.

И, наверное, то, что в 2 тысячи 500 изданий получили льготу от Почты по подписке. Я знаю, что «Комсомолку» должно заинтересовать!

- Это да!

- И так же очень горжусь тем, что именно нам удалось вывести российское кино в Китай.

- Так... Вы имеете в виду какое кино?

- Художественное, потому что в Китае существовали квоты на иностранные фильмы. И российские - до 2015 года - там не показывались. Даже «Сталинград», который там шел, он шел не как российское кино, а - по квоте американской Sony Pictures.

А сейчас, после наших договоренностей, в Китае ежегодно идет от 5 до 8 российских фильмов.

- Скажите, пожалуйста, а вы будете Бэлле помогать? Будете где-то рядышком? Может, стул вам почетный на заседаниях будут ставить? Или будете звонить? Или - как?

- Нет, знаете, уходя – уходи. С Бэллой у нас отношения замечательные...

- Да... Она мне говорила.

- Поэтому, просто - все, что знаю, расскажу. Там - недельку первую мы с Бэллой пообщаемся, а дальше она совершенно точно все будет делать сама. И со всем замечательно и прекрасно справится.

- Скажите, пожалуйста, вы какой-то секретный конверт оставили там? По кадрам, по…

- Я ей оставил секретный конверт, в котором написано: будет звонить Гамов, держи ухо востро!

- А где теперь Алексей Константинович будет свою фамилию оправдывать? Волин!

- Не все сразу. Поживем - увидим. А то я сейчас с вами один раз поговорю, вы мне больше не позвоните. Нет, давайте вы мне через месяцок наберете?

- Почему? Я раньше позвоню. Но вы можете мне тогда первому сказать, что - вот… Устроился, мол.

- Если дозвонитесь.

- А вы будете менять мобильник?

- Не буду. Я его 20 лет не меняю.

- Понятно. То есть, вы сейчас отдохнете от нас немножко, да?

- Вот в данный момент я еду, Саш, к своим товарищам выпить и закусить. Там уже шашлык приготовили.

- А я достаю…

- А вы вот это… «А какой конверт оставил».

- А если не секрет, куда вы едете? Колитесь, Алексей Константинович!

- В Московской области меня ждут.

- А кто это будет?

- Это хорошие товарищи. А дальше мы вам не рассказываем, потому что вы нам будете завидовать и глотать слюну.

- Точно! То есть, вас - как? Надо поздравить? Да?

- Да!

- Я вас поздравляю!

- Спасибо, Саша, большое!

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