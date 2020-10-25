Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 25 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

В городе Нагорного Карабаха в зоне конфликта Фото: REUTERS

АЗЕРБАЙДЖАН

"В субботу, с 13.00 до 15.00, боевая авиация ВВС Азербайджана уничтожила на Агдерском и Агдамском направлениях фронта 3 танка, 2 укрытия и 4 опорных пункта роты ВС Армении.В полдень 24 октября подразделения Вооруженных сил Армении предприняли попытку атаковать подразделения азербайджанской армии со стороны дороги Сюник-Зангилан", - сообщает Минобороны Азербайджана.

Баку призывает сдаваться военнослужащих армии непризнанной республики Народный Карабах обещая им гарантии: "Все права военнопленных и гражданских лиц будут защищены в соответствии с международным гуманитарным правом и через международные организации, будут созданы необходимые условия для лиц, желающих переехать в третьи страны".

"Информирую о прямом вовлечении Армении в конфликт, ракетном обстреле с территории Горисского и Гафанского районов Армении территорию Лачинского и Губадлинского районов и об обстреле из ракетных систем залпового огня с Агдеринского направления территорию Нафталанского, Геранбойского и Тертерского районов, а также грубом нарушении гуманитарного режима прекращения огня", - заявил начальник Управления Международного Военного Сотрудничества Министерства Обороны Азербайджана Гусейн Махмудов на брифинге для иностранных военных атташе.

АРМЕНИЯ

"Ракеты были выпущены по городу Мартуни и общине Тагавард в том же регионе из реактивных установок "Град" и "Смерч". Позже Мартакерт был вновь обстрелян военной авиацией", - сообщает Минобороны обороны Армении.

На кадрах, размещенных на сайте ведомства, министр обороны Армении Давид Тоноян посещает военнослужащих, получивших ранения в ходе пятничной операции по нейтрализации спецподразделения противника и уничтожению большого количества техники на южном направлении.

"Азербайджанский солдат, взятый вчера в плен при отражении атаки противника на южном направлении, был успешно прооперирован. Сейчас он находится под медицинским контролем врачей, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Азербайджан постоянно держит под огнем мирные населенные пункты Арцаха", - заявила официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

В МИРЕ

Президент Армении Армен Саркисян отметил, что "Россия является активным и надежным посредником в деле урегулирования карабахского конфликта".

Президент Турции Тайип Эрдоган, представителей которого не пригласили в США на переговоры по Карабаху, начал раздавать резкие заявления сразу на три фронта: о необходимости поддерживать Баку в наступлении на Нагорный Карабах, критиковал попеременно Францию и Берлин за исламофобию.

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