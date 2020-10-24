Александр Волков. Фото: REUTERS

Вечером в субботу, 24 октября, в Абу-Даби свой очередной бой в UFC провел российский тяжеловес Александр Волков. После того, как он летом проиграл свою схватку на турнире Кертису Блейдсу, ему необходим был успех. В соперниках у Саши был Уолт Харрис, который - на пять лет старше нашего спортсмена. Бой Волков - Харрис был третьим по силе в главном карте турнира UFC 254.

Первый раунд схватки с Харрисом прошел довольно неплохо для русского бойца. Он владел инициативой и американцу под конец первой пятиминутки было не слишком удобно - у Волкова была большая выносливость. И соперник не выдержал такого "предложения" от россиянина.

И после первого раунда бойцы UFC подмечали в Твиттере, что Александр достаточно собран: "Холодный как лед".

Ну и все разборки между Харрисом и Волковым завершились уже в середине второго раунда. Волков провел серию ударов, загнал Уолта в угол. И попал в солнечное сплетение, судьи завершили поединок досрочно техническим нокаутом.

- Чувствую себя хорошо, вернулся на победную тропу и жду следующих испытаний. Проиграл прошлый поединок, и теперь хочу оставаться в топ-10 как можно дольше и продвигаться к бою за титул, - сказал Волков после завершения поединка. - Я готов драться с любым соперником с большим именем. Хочу драться с тем, кто сможет вернуть меня в чемпионскую гонку за поясом.

Напомним, что главный поединок вечера - это встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гейджи. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию UFC 254.