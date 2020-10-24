Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи. Фото: REUTERS

Вечера 24 октября 2020 года ждали многие в мире спорта. Хабиб Нурмагомедов после годичного перерыва вернулся в октагон. Уже довольно давно как главный боец UFC приехал в Абу-Даби после тренировочного лагеря. Хабиб должен был драться в Нью-Йорке в апреле 2020 года, однако же из-за пандемии коронавируса его схватка с Тони Фергюсоном сорвалась. И тогда в мае Джастин Гейджи, вышедший на замену Хабибу, внезапно победил Тони и получил пояс временного чемпиона UFC. И вплоть до октября пришлось ждать, когда Нурмагомедов наконец-то вернется в октагон, чтобы защитить свой чемпионский пояс. Статистика Хабиба - 28 побед в 28 поединках UFC. И Гейджи сказал перед схваткой, что его главная цель - "забрать" этот ноль у Хабиба. Бой Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи стал главной схваткой на турнире UFC 254 24 октября 2020.

Джастин Гейджи приехал в Абу-Даби за неделю до поединка с Хабибом. И, что примечательно, он взял с собой на главный бой своей жизни своих родителей. Американец очень уважительно относится к маме и папе, поскольку они много вкладывались в него, уже ушли на пенсию. И он решил сделать для них подарок - поездку в ОАЭ на другой конец света. И причем - полет до Абу-Даби прошел для всего семейства Гейджи в бизнес-классе. И родители американца внимательно следили за тем, как проходили его тренировки перед поединком с Хабибом. Поскольку из-за осенней волны коронавируса в ОАЭ тоже есть ряд ограничений, то приходилось иногда тренироваться буквально в номерах.

Что же касается Хабиба Нурмагомедова, то он со своей командой прибыл уже не в первый раз в Эмираты. И многое в Абу-Даби было ему знакомо. После того, как год назад Хабиб выиграл у Дастина Порье, то обрел немало фанатов в этой стране. С ним дружат местные шейхи. И к нему очень много внимания. Для Нурмагомедова встреча с Порье тоже символична - эта встреча в октагоне станет для него первой после смерти отца. Абдулманап Нурмагомедов умер от коронавируса весной 2020 года. И Хабиб, отойдя от потери, обрел спокойствие во время тренировок. И в очередном из влогов на канале UFC сказал о своем отношении к предстоящему поединку: "Мой тренер мне говорит, к тебе много внимания, ты чемпион. Если ты устал от всего этого и не хочешь, то просто - проиграй, и все это уйдет".

На пресс-конференции, которая прошла за пару дней до встречи Хабиба и Гейджи, произошел показательный эпизод. Несмотря на то, что подготовка к поединку на UFC 254 прошла в очень дружеской и уважительной обстановке, без каких-либо грязных ругательств, Джастин позволил себе один жест. Когда подошло время фотографироваться с поясами, то Гейджи просто взял и отбросил в сторону свой пояс временного чемпиона UFC. И показал пальцем на пояс Хабиба. Жест был понятен: "Я хочу его пояс!".

Оба бойца подошли к церемонии взвешивания в оптимальной форме и уложились в заявленную весовую категорию - 70,3 кг. Но Хабиб уже известно давно - после того, как показал нужный вес, то можно делать что угодно. Поэтому, как говорят, буквально за сутки до боя, Нурмагомедов вернул себе почти 9 кило обратно. Так что к выходу в октагон Хабиб подошел в другой форме.

Вечер боя - особое шоу. Хозяин UFC Дэйна Уайт, для которого Хабиб также крут, как Лионель Месси и Криштиану Роналду для футбола, у себя в личном Твиттере опубликовал эффектное видео, как Нурмагомедов переезжает из отеля в сторону арены. Кортеж Хабиба Нурмагомедова - три джипа и два автомобиля полицейского сопровождения. В ОАЭ к российскому бойцу относятся очень уважительно.

Хабиб Нурмагомедов вышел на бой против Джастина Гейджи в своей традиционной папахе. А на лице - защитная маска. Стоит вспомнить - что перед боем с американцем Хабиб выложил в личном Инстаграме фото в защитной маске от коронавируса, и подписал ее фразой: "Не важно кто мы такие. Важно то, какой у нас план". Это - слова суперзлодея Бэйна из фильма "Бэтмен".

Первый раунд прошел довольно интересно. Джастин Гейджи начал встречу очень резко. Он стоял и выжидал шагов от Хабиба Нурмагомедова. Но стоило нашему приблизиться к американцу, как тут же следовал удар. Но чаще всего Гейджи молотил воздух руками. По ударам 24-22 - в пользу Хабиба первый раунд. И в конце первого раунда Нурмагомедов провел прием и уложил на канвас соперника. Дожать не успел - прозвучал гонг.

И во втором раунде Хабиб Нурмагомедов одержал победу болевым приемом. И, победив американца, россиянин заплакал прямо в октагоне. А потом - обнялся со Джастином Гейджи.

С плеч Хабиба упал тяжеленный груз. Есть 29-я победа в карьере при 0 поражений!

- Бог дал мне все. Эти ребята со мной. Благодарен всей моей команде. И это - мой последний. Когда мне позвонили по поводу Джастина Гейджи, я три дня говорил со своей матерью. И пообещал ей - для меня это будет последний бой. Единственная просьба - поставьте меня на первое место в следующем абсолютном рейтинге. Спасибо, Джастин, брат, за твой бой. Будь близок со своими родителями, потому что никогда не знаешь, что произойдет. Сегодня для меня был последний бой. Это была мечта моего отца. Дастин и Конор будут дальше драться, - сказал Хабиб. И положил перчатки на канвас. Все!

- В 2008 году когда я начинал это, и в 2012 году подписал контракт с UFC. Я - простой парнишка из горного села. Если у вас родители, будьте рядом с ними. У меня осталась только мама, я хочу быть рядом с ней.