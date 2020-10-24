«Нереально красивая»: Лобода в кожаном бикини показала упругую грудь и идеальный пресс

Светлана Лобода отметила 38-летие в Дубаи. Фото: Инстаграм.

Светлана Лобода отправилась на отдых в ОАЭ. Певица с размахом отметила в Дубаи свой день рождения, а затем задержалась еще на неделю, чтобы погреться под южным солнышком. В Инстаграме она выложила фотографию, снятую на пляже: Светлана позирует в очень открытом и сексуальном черном бикини, украшенном цепями.

- Чем ближе к концу отдых, тем слаще лучи солнца. Загар или благородная бледность? Что выбираете вы? – кокетливо спросила артистка у подписчиков.

Поклонники пришли в восторг от подтянутой фигуры звезды и ее стильного пляжного наряда. «Шикарный пресс», «Хороша, сексуальна, красива», «Безупречная», «Богиня», «Света, ну хватит, пожалей. Нереально красивая», - пишут фолловеры в комментариях.

Светлана Лобода отдыхает в ОАЭ. Фото: Инстаграм.

В Арабские Эмираты Светлана прилетела накануне своего 38-летия. Ради торжества Лобода сняла банкетный зал в одном из лучших ресторанов Дубаи и пригласила на праздник родных и близких друзей. В день своего рождения певица сумела заинтриговать поклонников: в Инстаграме она похвасталась обручальным кольцом за полтора миллиона долларов.

- Сегодня я счастлива, как никогда. И пусть это чувство продлится как можно дольше. У меня есть всё, о чём я мечтала... И даже больше. У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты... – многозначительно подписала Светлана фото, на котором она позирует в ванне с роскошным букетом роз и с огромным бриллиантом на пальце.

По оценкам ювелиров, колечко с камнем такого размера тянет на полтора миллиона долларов. Поклонники тут же связали шикарный подарок с рокером Тиллем Линдеманном. Мол, грядет свадьба, раз он подарил такое дорогое кольцо.

Певица похвасталась идеальной фигурой. Фото: Инстаграм.

Слухи о том, что Светлана родила дочку от солиста немецкой рок-группы Rammstein, стали распространяться, едва девочка появилась на свет. Даже имя малышке Лобода необычное – Тильда, словно намекая на то, кто ее отец.

У Лободы есть старшая дочь – 9-летняя Евангелина. Певица родила ее в гражданском браке с хореографом Андреем Царем. Девочка носит фамилию матери – она Евангелина Левандовская. Перед ее рождением Светлана до последнего скрывала свое «интересное положение». А уже через две недели после родов снова вышла на сцену. Певица долго не показывала дочь публике и впервые вывела девочку в свет, когда ей было 4 года.

День рождения артистка отметила в одном из лучших ресторанов Дубаи. Фото: Инстаграм.

Младшая дочь артистки Тильда появилась на свет в США в знаменитой лос-анджелесской клинике Седар Синай (в ней рожали все голливудские актрисы и звезды шоу-бизнеса– от Деми Мур до Бритни Спирс). Лобода до сих пор не рассказывает, кто отец девочки. При этом певица не опровергает слухи, что это Тилль, и даже всячески подогревает их. Возможно, когда Тильда станет постарше, и Светлана перестанет ее скрывать, поклонники, наконец, решат: похожа девочка на солиста Rammstein или нет. С таким же успехом это может быть и красивой легендой, ведь Тиль видится со Светланой и ее дочкой от случая к случаю, бывая наездами в Москве. Во время столичных концертов Линдеманна Светлана приходила к нему за кулисы вместе с Тильдой. Впрочем, певица могла это делать ради пиара – чтобы поддержать версию о рождении дочки от западной звезды.