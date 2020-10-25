"У меня осталась только мама, хочу быть рядом с ней": Хабиб Нурмагомедов поклялся завершить карьеру после смерти отца. И ушел непобежденным

Хабиб Нурмагомедов завершил свою карьеру в UFC, выиграв 29-й бой. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Настоящий шок и немыслимую оторопь испытали все, кто внимательно следил за телетрансляцией боя Хабиба Нурмагомедова против американца Стивена Гейджи. После того, как во втором раунде россиянин провел болевой прием и одержал свою 29-ю победу, то все радовались - молодец, красава, снова лучший в UFC! Но Хабиб в эту же секунду заплакал. Никто не понимал, что происходит.

Ведь есть же победа, все, успех очередной пришел. Но когда Хабиб Нурмагомедов взял слово, то миллионы фанатов бойца, следившие за его схваткой против Гейджи, просто замолкли. Нурмагомедов завершает свою карьеру в UFC непобежденным чемпионом. Схватка в Абу-Даби против Гейджи стала для него последней. Дальше - спортивная пенсия.

- Сегодня я хочу сказать, что это мой последний бой. Единственное, что я хочу – это первое место вне зависимости от весовой категории. Я это заслужил. 29-0, ни одного поражения. Я хочу сказать спасибо руководству промоушена, всем большое спасибо, - говорит Хабиб. А все, кто стоят рядом, просто не могут поверить в эти слова. Ничего не намекало на такое развитие событий!

- Когда мне позвонили и сказали насчет боя против Стивена Гейджи, то я три дня разговаривал со своей мамой. Она не хотела, чтобы я дрался. И тогда сказал, что для меня этот бой станет последним, - продолжает Хабиб. И прямо в центре октагона поворачивается к своему сопернику и обращается на английском:

- Спасибо, Джастин, брат, за твой бой. Будь близок со своими родителями, потому что никогда не знаешь, что произойдет. Это была мечта моего отца, - говорит Нурмагомедов. А потом отдельно переходит на русский язык:

- И хочу обратиться к русскоязычным болельщикам. В 2008 году, когда я начинал это и когда в 2012 году подписал контракт с UFC, то никто не верил. Я - простой парнишка из горного села, Google говорит что я самый обсуждаемый человек. Но, помните, если у вас есть родители, то будьте рядом с ними. Никогда не знаешь, что случится. У меня осталась одна мама, и я хочу быть сейчас рядом с ней, - завершил свою речь Нурмагомедов.

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