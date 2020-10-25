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Хабиб завершил карьеру, и Макгрегор решил вернуться. Как бойцы UFC отреагировали на заявление Нурмагомедова

"КП" рассказывает, какой был реакция промоушена на слова российского бойца после турнира UFC 254, где Хабиб завершил карьеру
Евгений НЕСЫНЕвгений НЕСЫН
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Конор Макгрегор.

Конор Макгрегор.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главное спортивное событие 2020 года в мире произошло вечером 24 октября в Абу-Даби. Россиянин Хабиб Нурмагомедов принял решение завершить свою спортивную карьеру. Новость стала настоящим шоком для всех, потому что ничто не предвещало такого развития событий. Ибо одержав 29-ю победу, все думали, что Хабиб уйдет после 30-го успеха в октагоне. Однако же - нет. Бой с Джастином Гейджи стал последним для Хабиба Нурмагомедова. "КП" собрала самые высказывания бойцов UFC, которые они оставили у себя в соцсетях после заявления российского спортсмена.

Джон Джонс, чемпион в полутяжелой весовой категории, первый номер абсолютного рейтинга UFC

- Хочу поздравить Хабиба с выдающейся карьерой. Я знаю, что сегодня он невероятно гордится своим отцом и миллионами поклонников по всему миру. Пусть Бог продолжит благословлять его в его путешествии.

Даниэль Кормье, друг Хабиба и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях

- Поздравляем величайшего чемпиона в истории UFC. Какая карьера, мы всегда благодарны за время, которое мы провели с тобой, мой брат. 29-0 непобежденный и бесспорный

Конор Макгрегор, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях

- Хорошее выступление, Хабиб. Я продолжу выступления. Еще раз уважение и соболезнование твоей семье и тебе в связи с утратой отца. С уважением, Макгрегор

Алекс Волкановски, чемпион UFC в полулёгком весе

- Он определенно заслуживает первое место в абсолютном рейтинге! Поздравления с отличной карьерой.

Ян Блахович, чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории

- Выдающийся чемпион, невероятная карьера и потрясающие достижения. Поздравляю и всего наилучшего за пределами Октагона.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 254. Все самое интересное о бое Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи в нашем спецпроекте.

Спорт: БОКС

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