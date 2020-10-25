Выборы на Украине 25 октября 2020: Симулякр демократии

25 октября 2020 на Украине проходят местные выборы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня с утра украинцы потянулись на избирательные участки, хотя и на час позже, чем если бы выборы состоялись вчера. Нет, нет ничего от знаменитой репризы «вчера большие по пять, а сегодня маленькие, но по три». Просто Украина перевела стрелки часов на час назад. И перешла на зимнее время. Возможно, в последний раз. Потому что, как объяснило своим согражданам Минэкономики Незалежной, далее это будет зависеть от того, какое решение по поводу перехода на то или иное время примет Евросоюз. С собственным мнением даже по этому вопросу на Украине не ахти как обстоит дело.

Скажет переводить на час вперед – исполнят. Скажут – на двенадцать часов, возьмут под козырек, и день на Украине сменится ночью. Потому что главное, чтобы как в Европе. И абы не как у москалей. В Москве 9 утра, а на Украине 8-00.

Собственно говоря, ничего нового или особо примечательного в таком - «чего изволите, благородные европейцы» - нет. В Незалежной меняют генпрокуроров по свистку, или же готовы по команде ввести рынок земли, вводят в наблюдательные советы крупнейших госкомпаний иностранцев по требованию западных партнеров, формируют антикоррупционные правоохранительные органы из своих назначенцев, а недавно исполняющая обязанности посла США категорично заявила за Украину, что та не будет приобретать российскую вакцину от ковида. Перевод стрелок в этих условиях по команде можно вообще не заметить.

Тут у западных производителей вакцины неувязочки начались. Несколько человек из числа тестируемых необъяснимым образом вдруг тяжело заболели, а в Бразилии так вообще один из испытателей умер. Тестировать на обезьянках негуманно, и зеленые, к тому же, протестуют против негуманного обращения с животными. Но европейцы и американцы нашли выход – украинцы. Четыре тысячи граждан Незалежной получат передовую европейскую вакцину бесплатно. Более того, им, наверное, даже заплатят потом. Тем, кто выживет.

А остальным, наверное, дадут украинскую вакцину. Когда сделают. Ее в виде какой-то пробирки с непонятной мутной жидкостью (точь-в-точь – бражка) давеча презентовали Зеленскому, а он с гордостью сообщил о невиданном научном прорыве и «уникальности украинской вакцины» нации. Потом, правда, специалисты разъяснили, что по факту нет ни прорыва, ни уникальности, ни самой вакцины. Но ведь «петух прокукарекал», а теперь может и «не рассветать».

Обнадеженные такими новостями, украинцы сегодня пошли выбирать свои местные органы власти. Правда, не все. Даже население контролируемых Незалежной территории Донецкой и Луганской областей лишено на этих выборах права голоса, не то что жители ЛДНР или того же Крыма. Хотя из Киева регулярно доносятся истерические крики, что «Донбасс и Крым – це Украина».

А, собственно, зачем Незалежной вот этот вот симулякр демократии – выборы какие-то? пусть позвонят в МВФ, Вашингтон, Брюссель, а оттуда назначат и мэров, и депутатов. Им же там не привыкать. Заодно на назначенцах и вакцину от ковида могли бы опробовать. Чтобы обычные избиратели не пострадали. А так все справедливо – выжил, иди во власть, рули мистом.

Такой вариант назначения местной власти, когда государственная чуть ли не полностью формируется извне, вполне логичен. И, кстати, сэкономит массу денег для бюджета. Тем более, что даже стрелки часов в Незалежной будут крутить туда-сюда по команде из Брюсселя. Где уже давно поняли: Украина – ЦеЕвропа. А ЦеЕвропа и Европа – понятия - мало соотносимые.

С чем бывших «собратьев» и «поздравляем».