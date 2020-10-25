Новое сердце Терминатора: Арнольда Шварценеггера прооперировали

После операции актер и экс-губернатор Калифорнии рассказал, что чувствует себя хорошо Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце. У актера, который в этом году отметил свой 73-летний день рождения, врожденный порок сердца.

В 2018 году во время очередной экспериментальной процедуры по замене сердечного клапана у него возникли осложнения. В этот раз исполнитель роли Терминатора обратился в больницу города Кливленд (штат Огайо). О своем самочувствии после хирургического вмешательства он рассказал своим подписчикам в социальных сетях.

- У меня есть новый аортальный клапан, - написал актер. - Чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда, наслаждаясь вашими удивительными статуями. Спасибо докторам и медсестрам!

К своему сообщению он прикрепил фотографию, на котором держит вверх указательный палец, показывая, что все хорошо. И еще пошутил, перефразировав культовую фразу Терминатора «Это правда, я вернулся!».