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Берни Сандерс рассчитывает на должность министра труда в администрации Байдена

Пока же сенатор прилагает все усилия, чтобы будущим президентом США стал представитель Демократической партии
Алена ГРИЦЕНКО
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Пока же сенатор прилагает все усилия, чтобы будущим президентом США стал представитель Демократической партии

Пока же сенатор прилагает все усилия, чтобы будущим президентом США стал представитель Демократической партии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В апреле этого года, в самом начале избирательной гонке сенатор от штата Вермонт, 78-летний Берни Сандерс снял свою кандидатуру с участия в выборах президента США.

По его собственному признанию, это решение стало для него трудным и болезненным.

Сенатор теперь поддерживает кандидатуру демократа Джо Байдена. И в случае победы демократов надеется получить в его администрации должность министра труда.

Сандерс не постеснялся и лично обратился с этим предложением к команде Байдена. С момента ухода с предвыборной гонки он тесно сотрудничает со штабом демократов.

Известно, что Байден уже составляет список лиц, которые могут занять правительственные должности после его победы. По неподтвержденным сведениям, в него уже занесены имена экс-губернатора Огайо Джона Касича, бывшего сенатора из Аризоны Джеффа Флейка.

Шансы возглавить департамент (министерство) труда у Сандерса невелики. Но, если его назначат, необходимо будет провести выборы сенатора от штата Вермонт, который представляет Сандерс. Также репутация «одинокого рейнджера» не делает его привлекательным кандидатом для работы в команде и, соответственно, уменьшает шансы на переход в правительство.

Выборы президента США в 2020 году

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