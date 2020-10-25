На адвоката Трампа представили компромат

Бывший мэр Нью-Йорка, а ныне адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что видеоклип с его участием, который недавно появился в Сети – фальшивка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший мэр Нью-Йорка, а ныне адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что видеоклип с его участием, который недавно появился в Сети – фальшивка.

В видеоролике Джулиани в обществе симпатичной девушки сидит на кровати и копошится руками в своих брюках.

По заявлению экс-мэра Нью-Йорка, в его действиях не было непристойности – он просто заправлял рубашку после того, как снял транслятор микрофона.

- Ни во время интервью, ни после него я не нарушил рамок приличия. Если Барон Коэн утверждает другое, он - лжец», – заявил разгневанный Джулиани.

Интервью, о котором говорит советник Трампа, устроил британский комик Саша Барон Коэн. С Джулиани беседовала актриса Мария Бакалова, которая снималась в новой ленте Барона Коэна с длинным названием «Борат, следующая фильмолента: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана».

По словам Джулиани, вначале он решил, что речь идет о рядовом, серьезном интервью, и узнал в мужчине британского комика после того, как оно закончилось. После чего обратился с жалобой в полицию.

Картина Барона Коэна, в которой он сам предстает в образе казаха-антисемита Бората, высмеивает ксенофобию рядовых граждан США и лицемерие властей. Те, кому удалось ознакомиться с фрагментами фильма, в один голос заявляют, что сатирическая лента переполнена «сортирным юмором».