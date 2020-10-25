Иск к правопреемникам Майкла Джексона, обвиненного в сексуальном насилии над детьми, отклонили

В 2013 году, спустя четыре года после смерти Майкла Джексона, двое молодых американцев - Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон - рассказали о сексуальном насилии над ними, совершенным певцом. Фото: EAST NEWS

В 2013 году, спустя четыре года после смерти Майкла Джексона, двое молодых американцев - Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон - рассказали о сексуальном насилии над ними, совершенным певцом.

Их истории вошли в сценарий фильма «Покидая Неверленд», вышедшем на экран в 2019 году.

Картина наделала много шума и разделила фанатов поп-короля на два лагеря: одни сочли историю за правду, другие не поверили ни единому слову мужчин.

Сейфчак и Робсон подали судебные иски, заявив в качестве ответчиков по иску компании Джексона - MJJ Productions Inc. и MJJ Ventures Inc., являющиеся правопреемниками наследия певца.

Но судья Верховного суда округа Лос-Анджелес Марк А. Янг заявил, что 42-летний Джеймс Сейфчак не может подавать в суд на эти корпорации, мотивировав свое решение тем, что у истца не было никаких отношений с предполагаемыми ответчиками.

«Дело Сейфчака», возбужденное в 2013 году, отклоняют уже во второй раз. Впервые судья сделал это три года назад, но апелляционный суд предписал возобновить его.

В этом году губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал новый закон, дающий больше времени для подачи исков для тех, кто пережил сексуальное насилие в детстве.

Иск Робсона пока в суде.