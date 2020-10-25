Леша «проспал» семь лет, не развиваясь

Лешу угораздило родиться с пороком сердца раньше срока и в Перми.

Леша Нечаев, восемь лет. Еще год назад специалисты детского инклюзивного центра учили его греметь погремушкой. А? В восемь-то лет? Ну, да. Учили не подгибать ноги, когда поднимают, а пытаться встать самостоятельно. Увы, даже самые простейшие «премудрости» давались ему с трудом. Но постепенно дело пошло! Сегодня мальчишка уже сам стоит, делает первые шаги, а слушая любимые песни из мультфильмов, хлопает, звенит бубном и даже пританцовывает. Словарный запас пока мизерный, но год назад он вообще молчал и никак не реагировал на обращенную к нему речь. А теперь отвечает да или нет, называет родителей мамой и папой, зовет играть и показывает, что голоден... И все бы хорошо, если бы речь шла о двухлетнем малыше. Просто у Леши тяжелая форма ДЦП, и до того, как, благодаря упорству родителей, он попал на лечение в Москву, никому из специалистов до него не было дела.

Лешу угораздило родиться с пороком сердца раньше срока и в Перми. Крайне неудачное сочетание, потому что в российской глубинке хороший доктор – зверь редкий и, как говорится, выживает только сильнейший. В общем, с самого рождения начался «марафон»: сначала четырнадцать часов на ИВЛ; потом полтора месяца - с мамой по больницам; потом операция, слава богу, достаточно удачная, но домой выпихнули, даже не дожидаясь, когда рана заживет и можно будет снять швы, мол, мест не хватает. Дома же начался ад! Малыш плохо ел, плохо спал, выгибался в судорогах. Приходящий педиатр только плечами пожимал, и понятия не имел, чем его лечить. Только сыпал догадками, от которых Любе становилось еще хуже. Например, что мальчик слепой и глухой.

Когда Леше исполнилось два года, семья в отчаянии решилась на переезд в Москву. В НИИ педиатрии ребенку поставили, наконец, правильный диагноз - ДЦП. Единственное, что Леша умел на тот момент – лежать. Прописали краткосрочные реабилитационные курсы два раза в год. Но положительных сдвигов не последовало. «Мальчик очень запущенный! – вздыхали доктора. – вам нужна непрерывная интенсивная реабилитация в течение долгого времени, и тогда Леша постепенно нагонит других детей. Но такое лечение слишком дорого. Вам его никто бесплатно не предоставит».

И мама пошла по благотворительным организациям с просьбой о помощи. Но везде очереди, и в детский инклюзивный центр «Вместе весело шагать» Леша попал, когда ему уже исполнилось пять лет. И только тут, с помощью постоянных занятий со специалистами, он стал превращаться из «маугли» в нормального ребенка...

- Кому-то может показаться, что успехи Леши – мелочь – вздыхает мама. – Но вы даже представить себе не можете разницу! Тот Леша, который был еще год назад, не реагировал ни на животных, ни на детей, не двигался, молчал и ничего не хотел. А этот пытается ходить и танцевать, умеет смеяться, играет с друзьями… Это не объяснишь словами! Вот, например, у нашей бабушки есть той-терьер, который раньше мог бегать по Леше, - сын его не замечал и в зоопарке смотрел в одну точку. А недавно к нам подошла женщина с собакой, и Леша сам протянул руку, погладил, а потом собака лизнула его, и он так обрадовался! А я стояла и рыдала, как ненормальная. Ведь мой сын теперь может погладить собаку и расхохотаться от счастья! Это же чудо! Представляете?

Доктора подтверждают, что Лешу действительно удалось разбудить ото сна, в который его погрузила болезнь, и дальше все будет только лучше. Мальчик сможет ходить, говорить, нагонит упущенное и сможет даже учиться в школе. Но все это при условии, что процесс реабилитации не прервется. А годовой курс реабилитации стоит 700 000 рублей. Таких денег в семье нет. Пожалуйста, помогите их собрать!

Звоните:

+7 (926) 941 96 62 Виктория, куратор семьи

Как помочь:

Помочь через смс можно, отправив сообщение на номер 3443 с текстом Гольфстрим 300, где 300 – это любая сумма пожертвования.

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