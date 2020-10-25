«Лучшая реклама развода»: Феноменально похудевшая Адель дебютировала как телеведущая

Адель похудела на 45 килограммов. Фото: кадр видео.

Британка Адель – лучший пример того, как обратить личную драму себе во благо. Собрать себя по кусочкам, вылепить заново и жить дальше. «Адель – лучшая реклама развода», - шутят в Сети, и это действительно так. За минувший год певица похудела почти вдвое и изменилась практически до неузнаваемости. А теперь осваивает новые для себя сферы. На днях Адель дебютировала в качестве телеведущей в программе Saturday Night Live на канале NBC. Певица продемонстрировала обновленную фигуру, появившись на сцене шоу в черном брючном костюме от Valentino.

Певица дебютировала дебютировала в качестве телеведущей в программе Saturday Night Live. Фото: кадр видео.

- Я знаю, что с тех пор, как вы видели меня в последний раз, я выгляжу совсем по-другому. Но из-за всех коронавирусных ограничений и запретов на поездки мне пришлось путешествовать налегке, и я могла взять с собой только половину себя. Лучшую половину себя, — обратилась к зрителям Адель. А те ответили громкими аплодисментами.

Еще два года назад Адель была пышкой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адель удалось сбросить почти 45 килограммов. По словам друзей, певица сделала это ради сына – семилетнего Анджело.

- Она хочет оставаться здоровой ради сына, - рассказали в окружении звезды. – Адель делает упор на то чтобы улучшить состояние здоровья, более правильно относиться к телу. Дело было вовсе не в похудении, это стало дополнительным эффектом после того, как она сократила употребление алкоголя и стала правильно питаться. Но она довольна преображением своей фигуры. Она стала более уверенной, начала по-другому одеваться и в целом выглядит счастливее, чем раньше.

Певица появилась перед камерами в комбинезоне от Valentino. Фото: кадр видео.

Певица не записывала новых песен с 2015 года, но сейчас работает над новым альбомом и обещает представить его совсем скоро. В личной жизни звезды долгое время было затишье, но теперь, по слухам, артистка встречается с 38-летним рэпером Skepta. На днях их видели вместе в Лондоне на свидании.

Последний раз Адель снималась в шоу Saturday Night Live 12 лет назад, и тогда она выглядела так. Фото: кадр видео.

Певица долго приходила в себя после развода с 46-летним бизнесменом Саймоном Конекки. И не мудрено. Адель прожила с ним 8 лет, из них в официальном браке – только 2 года. Тем не менее, по решению суда артистке пришлось отдать мужу большую часть своего состояния – 140 миллионов долларов из заработанных ею 190 миллионов. Выплатить такую сумму Адель пришлось из-за драконовских бракоразводных законов штата Калифорния, а также потому что у супругов не было брачного контракта. Поскольку почти все деньги певица заработала в годы официального брака с супругом, Саймон отсудил у нее огромную компенсацию за развод.