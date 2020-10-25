Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 25 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

В зоне конфликта Арцаха-Азербайджана сохранилась стабильно напряженная обстановка. Фото: REUTERS

БАКУ СНОВА ГОВОРИТ О ПЕРЕМИРИИ

"Да, мы готовы. Я неоднократно об этом говорил. Мы готовы сегодня согласовать прекращение огня. Но в то же время Армения, и ее премьер должны заявить, что привержены принципам, выработанным совместно с США, Россией и Францией", — заявил Ильхам Алиев в интервью телеканалу Fox News.

А пока азербайджанская армия публикует на своем сайте видеоролики применения высокоточного оружия против армян. Беспилотники влетают в окна домов и кабины военных автомобилей.

"Боевые действия на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью. Противник подверг обстрелу войска Азербайджанской Армии из стрелкового оружия, танков, минометов и пушек. В результате предпринятых Азербайджанской Армией действий на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 танка, 2 БМП, 4 гаубицы-пушки Д-30, 1 пушка 2А36 «Qiasint-B», 7 единиц автомобильной техники противника", - сообщает Минооброны Азербайджана.

НА ЗЕМЛЕ ЛОВЯТ ДИВЕРСАНТОВ

"Ночью в зоне конфликта Арцаха-Азербайджана сохранилась стабильно напряженная обстановка. Битвы с оружием продолжались в отдельных частях. Вечером вражеские силы вновь обстреляли мирные поселения, особенно Красный рынок Мартуни, Цагавард, Гиши, Спитакашенские общины и село Аскеранской области Евангелие. В настоящее время ведутся битвы местного значения по всем направлениям линии фронта. Мы продолжаем обнаруживать и уничтожать диверсионные группы врага", - сообщается официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Что касается заявления Алиева, ничего удивительного я не вижу. Он в очередной раз пытается перевести стрелки в нашу сторону",- заявил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян во время брифинга, когда зачитали обращения Алиева, который сообщил о готовности к перемирию.

Боевые действия на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью. Фото: REUTERS

"Согласно сообщению, с начала августа этого года большое число военнослужащих спецподразделений Турции находилось в Азербайджане, где проводило масштабные военные учения с азербайджанскими ВС. Учения проводились для приобретения боевых навыков в горных условиях. При этом во время учений представители ВС Турции заявляли, что в ближайшее время следует нанести удар по военным позициям Карабаха", - заявил представитель прокуратуры Армении, и отметил, что что Турция и Азербайджан "готовились к наступлению на Карабах с 3 августа".

В заявлении также говорится, что "с середины сентября азербайджанская армия установила артиллерийские системы в приграничных поселках - около домов, парков и садов граждан, сообщив им, что военная техника предназначена для учений".

В ЭТО ВРЕМЯ

"Проблему Карабаха нельзя решить дипломатическими средствами. Призываю взять оружие в руки и стоять на защите своей родины", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что Ереван всегда готов прийти к компромиссу.

"Но это должен сделать и Азербайджан", - подчеркнул политик.

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