Новая Золушка в эпоху борьбы за равноправие: У Disney героиню сыграет темнокожий парень, у Sony — бесполая Фея в исполнении открытого гея

Голливуд открывает новые горизонты осмысления сказки Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мир не так прост, как какой-нибудь белый, цисгендерный, гетеросексуальный парень или героиня сказки с традиционной ориентацией. Так решили продюсеры Голливуда, когда придумывали, каким образом можно осовременить старую добрую сказку про Замарашку (в переводе Ивана Тургенева) — несчастную девушку, которую истязали внутри семьи, пока она не встретила прекрасного принца. Подход, который использовали Шарль Перро, Евгений Шварц, братья Гримм и другие авторы, американских сценаристов не устраивает. И Золушке решили придать новую глубину осмысления.

Фото: кадр из фильма

Компания Sony намерена адаптировать Золушку таким образом, чтобы добрая Фея-крестная в истории была...неопределенного пола. Точнее, гендерно-нейтральная. Ожидается, что Фею сыграет темнокожий актер Билли Портер, лауреат «Грэмми» и «Эмми», мастер эпатажа и открытый гей, который с 2017 года живет в браке с мужчиной.

Билли Портер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мы представляем этого персонажа как гендерно-нейтрального, по крайней мере именно так я его играю, - пояснил актер. - И это действительно сильно, ведь у магии нет пола. Я думаю, что новое поколение действительно готово [к такому повороту]. Дети готовы. Именно взрослые замедляют процесс.

В проекте Sony Золушку сыграет Камила Кабелло, а мачеху – Идина Мензель. Премьера запланирована на февраль 2021 года.

В это время Disney отвечает не менее шокирующей идеей. В их адаптации Золушки не Фея, а и главная героиня — мужчина. Играет которую 19-летний парень, звезда франшизы «Оно» Чоузен Джейкобс. Это будет хип-хоп мюзикл, где у темнокожих — все главные роли.

Чоузен Джейкобс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сюжет сказки косвенно связан с баскетболом — название фильма представили как Sneakerella, что можно перевести как «Кроссолушка» (от англ. sneaker — «кроссовки»). И, как несложно понять, этот вид обуви заменит туфельку.

Действие разворачивается в Нью-Йорке, где главный герой (Золушка) продает обувь в магазине покойной матери. Он хочет стать дизайнером кроссовок, но семья против. Увлечение несчастный, угнетаемый, темнокожий парень скрывает от приемного отца (видимо, белого) и двух сводных братьев, которые портят ему жизнь. Слава богу, принца герой не встретит — путевку в жизнь для парня проложит дочь известного баскетболиста, роль которого исполнит 56-летний Джон Салли, бывший центровой, выигравший NBA в составе трех разных команд.