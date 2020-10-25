«Трамп заявил, что Россия до сих пор платит Байдену» - «Без комментариев»: Путин высказался о дебатах в США

Президент рассказал про отношение к Трампу и Байдену и американским войскам в Афганистане Фото: REUTERS

Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» прокомментировал высказывания Дональда Трампа и Джо Байдена по поводу связей России и российского бизнеса с высшими кругами американской власти. Президент заявил, что ничего не знает про коммерческие интересы вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной,.

- Известно, что Елена Батурина занималась и, может быть, занимается, я даже не знаю, бизнесом, - сказал он. - Наверное, у нее были многочисленные бизнес-контакты, деловые связи со своими зарубежными партнерами. Есть ли в этом числе американцы - я просто об этом ничего не знаю, мне об этом ничего не известно.

Ответил президент и на вопрос об отношениях с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым.

- Мне лучше знать, какие у меня были отношения с Юрием Михайловичем, - сказал Путин. - Юрий Михайлович был очень уважаемым человеком в стране. И я к нему так и относился, с уважением. И у нас отношения были официальные, но весьма доверительные.

Глава государства ответил на обвинения России в «покушениях на американских военных в Афганистане».

- Это странно слышать, мы изначально поддерживали пребывание американских войск в Афганистане, в свое время проголосовали за соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН, - подтвердил президент. - Я и до сих пор считаю, что пребывание американцев в Афганистане не противоречит нашим иностранным интересам. Наоборот, когда было сказано о том, что американцы готовятся вывести свой воинский контингент - я вот лично считаю, что возникает и много рисков. Во-первых, нам придется раскошелиться дополнительно для того, чтобы поддерживать стабильность, а во-вторых, несмотря ни на что, все-таки пребывание американцев в Афганистане способствует стабильности в стране, и их уход создает риски. Работа американцев в Афганистане воспринимается нами, как антитеррористическая работа.

Путин заявил, что не видит криминала в бизнесе сына кандидата в президенты США Джозефа Байдена на Украине

- У сына Байдена на Украине действительно был, а может быть, и есть бизнес, - ответил президент. - Я тоже об этом не знаю, это вообще нас не касается, это касается американцев и украинцев. Ну да, там у него, как минимум, известна одна компания, которую он фактически возглавлял и, судя по всему, неплохо зарабатывал, хорошо зарабатывал. Но я не вижу здесь никакого криминала. Во всяком случае нам об этом ничего не известно.

Путину процитировали заявление Дональда Трампа о том, что «Россия до сих пор платит Байдену деньги».

- Без комментариев, - ответил президент.