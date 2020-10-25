Глюкоза в купальнике показала свою роскошную виллу на Мальдивах

Глюкоза отдыхает на Мальдивах. Фото: Инстаграм.

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) вместе с супругом, бизнесменом Александром Чистяковым отдыхает на Мальдивах. Для отдыха пара сняла целую виллу на острове. Двухэтажный просторный дом стоит прямо посреди океана так что с террасы на крыше артистка может наблюдать живописные восходы и закаты. Наталья решила провести для своих поклонников мини-экскурсию по дому и показала виллу в сторис Инстаграма.

Певица позирует на фоне своей роскошной двухэтажной виллы. Фото: Инстаграм.

Внутри дом оказался просто роскошным. В особняке есть собственный тренажерный зал с видом на океан, стильная ванная комната с джакузи и душем, спальная комната с большой кроватью и панорамными окнами. Интерьер виллы повсюду украшают резные панно и керамические вазы. Рядом со спальней находится просторная гардеробная и гостиная.

Снаружи дом не менее впечатляет: перед входом располагается терраса с лежаками для принятия солнечных ванн, креслом-коконом и личным бассейном. Уютно расположиться также можно на террасе на крыше особняка, где приятно поужинать в романтической обстановке или позагорать на солнышке.

Дом расположен прямо посреди океана. Фото: Инстаграм.

Глюкоза призналась, что в этом году отпуск для нее был особенно долгожданным. Ее предыдущий отдых сорвался из-за того, что она заболела коронавирусом. Грустной историей певица поделилась в Инстаграме.

- Очень сложно в этот раз настроиться на отпуск. Преследует неловкое чувство, что отдых в такое непростое время - это наглость! Но в этом году я ждала отпуска больше своего дня рождения. И когда дождалась заветных 14 дней летом… заболела. Коронавирусом. Прямо перед вылетом, - рассказала звезда. - И вместо отдыха на море тихо и мирно провела две недели дома, в полной изоляции от своей семьи. Рада, что всё позади, и что все испытания я перенесла легко.

Наталья похвасталась стройной фигурой в купальнике. Фото: Инстаграм.

В этот раз артистка отправилась в отпуск со всеми предосторожностями. Ионова закончила сниматься в картине режиссера Марюса Вайсберга «Прабабушка легкого поведения» и решила, наконец, насладиться долгожданным отпуском. Прилетев на Мальдивы, Наталья показала в сторис, как в отеле у них с мужем взяли тест на COVID-19. Сдать анализы по прилете – обязательное требование въезда в эту страну. Певица сняла видеоролик, запечатлевший, как ее мальдивскую виллу посетили медики в защитных костюмах. Врачи взяли у Глюкозы и ее мужа кровь из пальца, чтобы убедиться, что туристы здоровы.

- Безопасность – это обязательно. Все хорошо, - успокоила поклонников певица.

Для артистки этот отдых стал долгожданным. Фото: Инстаграм.

Пройдя все испытания, Наталья наконец расслабилась на пляже. В Инстаграме Глюкоза похвасталась снимками в бикини, продемонстрировав идеальное тело. Особенно поклонников впечатлил кадр, на котором певица позирует в оранжевом вязаном купальнике, стоя по колено в океане.