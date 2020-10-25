От бизнесменов на упрощенке перестанут требовать налоговые декларации

Жизнь малого и среднего бизнеса в обозримом будущем может стать легче. Фото: Shutterstock

Жизнь малого и среднего бизнеса в обозримом будущем может стать легче. По крайней мере, того, что проводит все покупки через кассу и применяет упрощенную систему налогообложения. Их могут освободить от необходимости сдавать в налоговую службу декларации. Такой законопроект успешно прошел первое чтение в Государственной Думе, а в осеннюю сессию депутаты рассмотрят его и во втором.

Вместо того, чтобы заставлять предпринимателей ежеквартально готовить и направлять в налоговую документы, Минфин (а именно это ведомство внесло законопроект) предлагает радикально автоматизировать процесс. По крайней мере для тех компаний, которые используют контрольно-кассовую технику, то есть пробивают все покупки через кассу.

В таком случае умные аппараты, а сейчас все кассы должны быть такими, то есть уметь не только распечатывать чек, но и обрабатывать и отправлять данные о покупках, будут информировать налоговую о каждом чеке. И вместо того, чтобы фирма отправляла инспекторам декларацию, сами налоговики будут, когда придет время, высылать уведомления о сумме налога к уплате.

Кстати, планируют обойтись без писем счастья в конвертах – ведь все это можно сделать в личном кабинете налогоплательщика на портале Федеральной налоговой службы.

Избавление от необходимости составлять декларации разгрузило бы бухгалтеров и позволило бы малому и среднему бизнесу, у которого обычно каждая копейка на счету, сэкономить на их услугах. А значит, увереннее чувствовать себя в финансовом плане. Государство тоже заинтересовано в том, чтобы сократить бумажную волокиту. Тем более, что через электронные кассы налоговики и так видят весь «приход» той или иной компании.

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