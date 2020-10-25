В Италии поставили памятник Красному дьяволу – советскому партизану, ставшему национальным героем

В Кальдиеро появился памятник Красному дьяволу Фото: Мария БЕРК

- Мне шел тринадцатый год, - тихий, с легкой хрипотцой голос седовласой синьоры проникал в сердце каждого пришедшего на церемонию. - Я увидела молодого человека, который лежал под виноградником. Его рыжеватые волосы спутались, голова и лицо были в крови. А на лице застыло такое мучение, что я остолбенела. Не испугалась, нет. Я стояла и не могла пошевелиться. Я не знала, чем ему помочь, ведь он был уже мертв. В тот момент я поклялась, что никогда не оставлю его и, пока жива, буду приносить цветы на его могилу.

Голос 88-летней Марии Бертиллы Марин внезапно осекся. Мэр крохотного итальянского города Кальдиеро подхватил ее под руки. Женщина заплакала.

Жители пригорода Вероны похоронили его на местном кладбище. Почти полвека имени убитого советского партизана никто не знал.

«Тебе, неизвестный русский, погибший за свободу. Помним» - выбито на надгробии.

Спустя 75 лет настоящее имя партизана Вилли не только стало известно: из безымянного русского он превратился в национального героя Италии.

Мария Бертилла Марин Фото: Мария БЕРК

ВИЛЛИ И ВИТТОРИО

Партизана Вилли на самом деле звали Владимир Тулиско. Родился он в 1923 году в Харькове. О его судьбе известно мало, до сих пор историки из России и Италии так и не смогли отыскать на Украине его родных и полагают, что фамилия была записана в найденных документах не совсем точно.

В 1943 году Владимир попал в плен и был отправлен на принудительные работы в нацистскую Германию. В городе Штеттин судьба сначала свела его с земляком Виталием Литовко, а затем забросила их в Италию, в городок Мори, где располагались немецкие военные склады, на которых угнанные на чужбину и военнопленные работали грузчиками.

Местные жители помогли бежать из лагеря трем советским пленным – Владимиру, Виталию и ростовчанину Юрию Дорохову. На своем пути беглецы повстречали партизанский отряд.

- Три дня мы бродили в горах, пока нас не остановил неожиданно появившийся из гущи леса партизанский патруль, - вспоминал Виталий Литовко. - Нас привели в маленькое горное селение к командиру. Человек лет тридцати, с густой бородкой, получивший за нее кличку «Барба (Бородач)», присматривался к нам недолго – русские пришли с оружием (с тремя немецкими винтовками, запасом патронов и гранат) – и вскоре мы уже были равноправными членами отряда.

Итальянцы для простоты дали новоприбывшим новые имена. Литовко назвали Витторио, Дорохова - Джорджио, а Владимира - Вилли. В списках партизанского отряда он значился под номером 404.

Мария Бертилла Марин и мэр Кальдиеро Кальдиеро Марчелло Ловато Фото: Мария БЕРК

ДЬЯВОЛИ РОССИ

Доверие новых товарищей следовало заслужить, поэтому поначалу Витторио и Вилли участвовали в небольших вылазках. Они добывали оружие, нападая на немецкие и итальянские патрули. Затем - на коллаборационистские отряды и гарнизоны, а еще освобождали пленных партизан.

Отряду «Пазубио», в котором воевали Тулиско и Литовко, удалось пустить под откос пять немецких эшелонов на участке железной дороги Удине-Триест.

Дерзкие и отважные советские партизаны получили от итальянцев прозвище «дьяволи росси (красные дьяволы)».

Летом 1944 года Вилли оказался в северной провинции Тренто. Итальянцы, почувствовавшие приближение окончания войны, массово пополняли ряды Движения Сопротивления. Фашистское командование перебросило с фронта несколько танковых и авиационных частей для подавления партизан.

«Пазубио» несло серьезные потери. Необходимо было сменить место дислокации, и командиры отряда решили перебраться в Ломбардию, при этом предоставив свободу выбора своим русским собратьям: идти с ними или оставаться в Тренто.

Памятник "Красным дьяволам" Фото: Мария БЕРК

Вилли, а вместе с ним и небольшая группа партизан, решил перебраться ближе к Вероне.

В 1945 году спешно покидая Италию, нацистские войска шли по горным перевалам, в сторону Австрии. Им наступали на пятки войска союзников и партизанские отряды.

Вилли вместе со своим отрядом решили воспользоваться спешкой нацистов и попытаться помешать одной немецкой части. 25 апреля возле городка Кальдиеро произошел бой, в котором Владимир Тулиско был смертельно ранен.

Три дня его тело пролежало на окраине города в тени виноградников, пока тело партизана не нашла 13-летняя Мария Бертилла Марин. Местные жители похоронили безымянного бойца на местном кладбище.

Жители города Кальдиеро у памятника советским партизанам. Фото: Мария БЕРК

КОМИКСЫ О РУССКИХ ГЕРОЯХ

В 1987 году благодаря стараниям жителей Кальдиеро, советским дипломатам и историкам Национального института истории Движения Сопротивления, удалось установить настоящее имя партизана Вилли.

В 2010 году его могила чуть было не оказалась стертой с лица земли: тогда реконструировали городское кладбище, могила Вилли была эксгумирована с целью последующего перезахоронения в другом месте. Работы начались, но о могиле Красного дьявола забыли. Только после вмешательства итальянского банкира и почетного консула России в Вероне Антонио Фаллико муниципальные власти приняли решение – перезахоронить Владимира Тулиско на центральной площади города рядом с памятником погибшим итальянским солдатам.

- В Италии, в Кальдиеро Владимиру Тулиско вернули не только имя, община приняла его как родного сына. Память о нем жива, - заверил мэр города Марчелло Ловато. – Мы делаем все, чтобы молодое поколение знало правду о прошлом. Для школьников мы хотим издать сборники комиксов, в которых будет рассказываться история русского героя Вилли. Ведь память - это то, что мы должны передать нашему подрастающему поколению.

Памятник открыт. Но каждое воскресенье Мария Бертилла Марин приходит на городское кладбище и приносит живые цветы на могилу Вилли, ставшую теперь кенотафом.

Памятник открыт. Фото: Мария БЕРК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Разов, посол России в Италии:

- Памятник Владимиру Тулиско открыт в год 75-летия Великой Победы. Мы склоняем голову перед теми, кто ценой собственной жизни внёс вклад в нашу общую Победу. Более 5 тысяч солдат Красной Армии и советских граждан участвовали в освободительной деятельности на территории Италии, из них 800 человек погибли.

Работа по сбору и поиску информации о тех временах продолжается до сих пор. Мы благодарны всем, в частности, гражданам, которые заботятся о захоронениях партизан на территории Италии. Подобные памятники открываются по всей Италии. И итальянцы это делают не для нас, а, в первую очередь, для себя. У итальянцев историческая память жива.