"Это призрачное богатство": На каком основании Украина грезит российскими миллиардами

Вице-председатель комитета Верховной рады по вопросам цифровой трансформации Кира Рудик Фото: Instagram.com

35-летняя вице-председатель комитета Верховной рады по вопросам цифровой трансформации Кира Рудик мечтает внести в парламент законопроект, по которому Украина взыскала бы с России компенсацию «за причиненные убытки». На Киевском форуме по вопросам безопасности госпожа Рудик рассуждала, что требовать от Москвы можно и 5, и 500 миллиардов долларов. Намекнув, что «есть международные прецеденты, когда подобные суммы были возмещены». Бывшая бизнес-леди, а ныне депутат, не уточнила, какие убытки Россия должна погашать и когда, но заявила, что ее комитет над законопроектом уже наморщил лоб.

Улыбнулся над «инициативой» директор института анализа и менеджмента политики Олег Бортник.

- Решение по 3 млрд украинского долга России времен 2013 года планируют принять до конца 2020 года. Но это мало кто вспоминает, а вот решение арбитража по Газпрому, в результате которого сама Украина получила от России 3 млрд долларов, многих вдохновило на подвиги. Часть украинской политэлиты восприняли это как сигнал — можно и дальше пытаться что-то выжать из Москвы. Это превратилось в мифическое «золото гетмана Полуботка». То есть такое призрачное богатство, которое якобы можно получить от России - и решить свои проблемы.

Господжа Рудик высказалась от имении фракции «Голос» в Раде —это самая прозападная сила на Украине. Поддержка требований « трясти Россию» есть и в обществе, и в политических кругах. Но «насколько трясти» - никто не знает, как считать - тоже проблема...

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