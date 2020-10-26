XIV Ассамблея Русского мира поддержит лучшие национальные языковые традиции в новом формате

Церемония открытия XIV Ассамблеи Русского мира состоится в Музее Победы на Поклонной горе.

Вопрос о трансформациях и традициях не праздный, колоссальные изменения происходят в политике, образовании, общественной жизни.

В условиях появления новых информационных технологий и развития сетевых информационных ресурсов меняется все, в том числе и язык, который отражает все социальные изменения. На них профессиональное сообщество должно соответствующим образом реагировать, чтобы не отстать от времени, но и не потерять то лучшее, чем славится «богатый, могучий и великий».

В числе предлагаемых к обсуждению тем:

- Как преподавать русский язык в цифровую эпоху?

- В чём секрет успеха продвижения культурно-гуманитарного контента в сети?

- Русский мир Фёдора Достоевского: почему интерес к писателю не ослабевает?

- Верить или не верить информации в социальных сетях: различные взгляды на историю, политику и общественную жизнь в «паутине»;

- Возможности межконфессионального диалога в сетевом пространстве.

Модератором панельной дискуссии 3 ноября выступит Председатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке, председатель правления фонда "Русский мир" Вячеслав Никонов.

В числе участников и гостей:

- Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам;

- Владимир Толстой, советник Президента Российской Федерации, президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ);

- Иларион, Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата;

- Михаил Швыдкой, спецпредставитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству;

- Анатолий Торкунов, ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО), академик РАН;

- Михаил Дроздов (КНР), председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом;

- Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи;

- Рафаэль Гусман Тирадо (Испания), профессор кафедры славянской и греческой филологии Гранадского университета, член президиума МАПРЯЛ;

- Кэрол Аполлонио (США), президент Международного общества Достоевского, профессор Дьюкского университета;

- Николай Свентицкий (Грузия), председатель правления Ассоциации деятелей русских театров зарубежья, президент Международного культурно-просветительского союза «Русский клуб», директор Тбилисского государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова.

Мероприятия Ассамблеи намечены на несколько дней и начнутся с Молодежного форума, который пройдет с 27 по 29 октября.

Одной из главных составляющих программы форума является Онлайн-школа молодого журналиста. Она стартует 27 октября и предполагает цикл мастер-классов, встреч с интересными людьми, профессионалами из ТАСС, ИД «Комсомольская правда», АНО «Русские репортеры» и других изданий.

В рамках школы состоится подведение итогов IV Международного конкурса молодых журналистов «Со-Творение». Он проводится фондом «Русский мир» с 2014 года и привлекает русскоязычных журналистов со всего мира. Его цель - содействовать развитию лидерских качеств молодежи, ее творческих и коммуникативных способностей, а также популяризация русского языка в мире как инструмента международного и межнационального общения. Международное жюри конкурса подвело итоги конкурса, публично они будут озвучены в день закрытия Онлайн-школы для молодых журналистов – 29 октября 2020 г.