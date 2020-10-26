Как достичь почти вечной жизни: Специалист по анти-возрастной медицине раскрыла правила долголетия

Раскрываем секреты долголетия и счастливой старости. Фото: Shutterstock

В издательстве «Комсомольской правды» готовится к печати книга Юлии Юсиповой, врача и ректора Европейского Университета Долголетия. Юлия - автора курса «Дорожная карта к долголетию» с лабораторно подтвержденными результатами участников. Название книги интригующее - «Дорожная карта к долголетию. Краткое руководство для почти вечной жизни». Действительно ли долголетие и молодость напрямую связаны с нашими генами, и правда ли, что северные народы дольше живут, чем южные? Доктор Юлия Юсипова рассказала в разговоре с kp.ru.

У современных людей другая картина заболеваний

- Многие действительно думаю, что старение связано исключительно с генетикой. У каждого найдется пример какого-нибудь знакомого или родственника, который вел не очень здоровый образ жизни, но жил при этом очень долго. В таком случае я всегда привожу контраргумент: «А что было бы с этим человеком, если бы он вел здоровый образ жизни?», - говорит Юлия Юсипова. - Я бы сказала, что не стоит нам, сегодняшним 30-ти и 40-летним, сравнивать себя с родителями в аналогичном возрасте. И уж тем более – с нашими бабушки и дедушки. Они прошли серьезный естественный отбор. Например, наши бабушки и дедушки жили до 1960-х годов без антибиотиков. Они уже выиграли генетическую лотерею, раз пережили чудовищную детскую смертность и выжили.

Хотите долго жить? Налегайте на овощи. Фото: Евгения ГУСЕВА

Долгожители живут в Греции, Италии и Коста-Рике

Оказывается, по сравнению с нашими бабушками и дедушками, мы - другие люди. У современных людей другая картина заболеваний, и нам нужно следовать определенным правилам.

- Что же касается вопроса старения, то мы можем обратиться к исследованиям National Geographic. Существует 5 так называемых «голубых зон» на Земле, 5 регионов долгожителей, где в большом количестве популяция доживала до 100 и более лет, - поясняет врач Юлия Юсипова. – В основном это оказались теплые регионы: местечки в Коста-Рике, Греции, небольшой городок в Калифорнии, юг Италии - Сардиния, где температура летом достигает +40 и выше. Регионы-долгожители в чем-то похожи друг на друга. Их объединяет достаточное количество солнечного света, а значит, витамина D. Схож традиционный рацион жителей, богатый овощами и клетчаткой - они вносят полезное разнообразие в нашу микробиоту.

Италию можно организовать у себя дома?

Последние научные исследования говорят нам о том, что биохимические пути старения действительно завязаны на нашу генетику. Но мы способны этими процессами управлять.

- Мы можем активировать пути долголетия и блокировать пути старения. Например, раздвинуть генетические рамки, которые нам заданы с рождения: благодаря отоплению фактор климата уже не так жестко зависит от того в каком регионе мы живем, - считает врач Юлия Юсипова. - Так же от нас зависит, какие продукты мы выбираем для питания, Кроме того, мы можем обеспечивать себе достаточный уровень физической активности. И мы в силах соблюдать те простые правила, которые позволят предотвратить развитие патологий, зависимых от возраста. Это, в первую очередь, болезнь Альцгеймера, онкология, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

Ради долголетия откажитесь от сладостей. Фото: Евгения ГУСЕВА

ПРАВИЛА ДОЛГОЛЕТИЯ

Избегаем готовить в антипригарной посуде и хранить еду в пластиковых контейнерах

При покупке продуктов обратите внимание на следующие пункты:

- продукт местного земледелия;

- органический по возможности;

- травяного откорма;

- дико выловлен;

- холодного отжима;

- нерафинированный;

- без гормонов и антибиотиков.

Избегать или сводить к минимуму:

- подгоревшие продукты,

- сахар, искусственные подсластители,

- продукты, обогащенные фолиевой кислотой,

- консервированные продукты,

- пластиковые контейнеры для пищевых продуктов и напитков,

- пища, разогретая в пластике,

- пища, приготовленная в антипригарной посуде.

Будьте физически активны, больше времени проводите на природе. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЗАКУСЫВАТЬ НАДО!

Еда для вечной жизни

При помощи диеты можно регулировать процесс метилирования. Метилирование – простой химический процесс, при котором метильная группа – атом углерода и три атома водорода – связывается с другими молекулами. Есть определенные группы продуктов, которые позволяют положительно для здоровья воздействовать на этот процесс.

Какие продукты важны при этом:

- овощи листовые

- животный белок

- орехи и семена

- травы и специи

- плоды и ягоды

- бобовые

- зерно и крупы

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