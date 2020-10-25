«Комаровский берег» стал чище: В Санкт-Петербурге прошел этап всероссийской экологической акции «Вода России»

В Санкт-Петербурге прошел этап всероссийской экологической акции «Вода России». Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"​

Очередной этап Всероссийской акции по очистке берегов водоемов от мусора «Вода России» состоялся в Санкт-Петербурге 24 октября. Гости мероприятия, журналисты и, конечно же, сами участники, приехали утром субботы в поселок Комарово – тот самый, про который пел Игорь Скляр: «На недельку, до второго…». Но сотни человек собрались здесь не только, чтобы полюбоваться «на балтийскую волну» и подышать свежим воздухом Курортного района – самого большого в городе по площади, а чтобы сделать берег Финского залива чище.

- По количеству водных объектов наш город является одним из лидеров в России и даже в мире, именно поэтому он по праву называется Северной Венецией. Каждый из этих водоемов, большой или маленький, важен для жителей города и для его общей экосистемы. Поэтому так важно, чтобы береговые линии наших водоемов оставались чистыми, - напутствовал участников акции председатель Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга Денис Беляев.

Надо сказать, что место организаторы выбрали не простое. Здесь, на участке в 180 гектаров находится особо охраняемая зона памятник природы «Комаровский берег», который, увы, также страдает от людского безразличия и нечистоплотности. Особенно в летний период. Признаки посиделок с шашлыками, в том числе чернеющие на белом песке пятна угля, погнутые мангалы, одноразовые шампуры и, конечно, пластик во всех его проявлениях виднелись то тут тот там. Их и предстояло убрать волонтерам.

Надо сказать, что акция «Вода России» проходит в Петербурге и Ленинградской области не впервые. Проект по очистке берегов водоемов от мусора зародился в 2014 году и сейчас, при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, объединяет более пяти миллионов человек. Это самое масштабное экологическое движение в стране, а северо-западные регионы – одни из самых активных участников проекта. Эко-активисты уже убирали берега многочисленных рек, а также Ладожского и Онежского озер – одних из самых крупных в Европе по запасам пресной воды. И это действительно важно, причем не только для настоящего, но и для будущего России.

- Мы для этого и работаем. Начинаем формировать бережное отношение к воде учить с самого маленького возраста. В течение года проводим тематический конкурс детского рисунка для дошкольников. У нас около двух миллионов школьников посетили специальные уроки, посвященные водным ресурсам. Есть замечательный юниорский конкурс, связанный с решением экологических водных проблем. Дальше это студенты вузов, которые организуют квесты, уроки для школьников. Мы стараемся работать с местным населением, у нас подключены все 85 регионов России. И это пусть немного монотонная по мероприятиям, но разная по направлениям и важная работа. Год за годом. Это приводит в итоге к главному: те, кто собирают мусор, сами потом уже не мусорят, - рассказал один из создателей акции «Вода России», директор «Центра развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России Илья Разбаш. – Мы долго думали, как вовлечь население в проблему сохранения водных ресурсов. На момент создания программы, мы видели потребительское отношение к воде. А это один из самых ценных ресурсов. У нас ее много и никто ее, в общем, не берег. Да, Россия занимает второе место в мире по запасам пресной воды, но нас волнует ее качество, как снизить антропогенную нагрузку на водные ресурсы страны.

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"

По его словам, несмотря на огромное число участников по всей России, непосредственно организацией мероприятий занимаются всего шесть человек. И трудятся они не покладая рук. В 2014 году они объединили разрозненные волонтерские движения и объединили их в один проект, получивший название «Вода России». Такое же название имеет и федеральная программа, которая была принята в 2012 году. В нее включены строительства водохранилищ, ремонт гидротехнических сооружений, берегоукрепление и так далее. Часть этой программы стала социальным проектом, по вовлечению жителей России в сохранение собственной природы. А что касается выбора места уборки, то берегов, которые нуждаются в очистке от мусора, увы, хватает. Сезон работ начинается в апреле, а заканчивается к ноябрю. За это время волонтеры собирают тонны пластика и других отходов, оставленных отдыхающими на берегах рек, озер, морей.

- Наша страна богата на такие красивые уголки природы, как Комаровский берег. Это традиционное место отдыха для петербуржцев и такие рекреационные точки сильнее всего страдают от большого количества мусора, который оставляют нерадивые горожане, - отметил Илья Разбаш.

Надо сказать, что и он сам и все организаторы мероприятия, включая многочисленных журналистов, а также чиновники Курортного района, администрации Петербурга взяли в руки мешки для мусора и отправились убирать берег Финского залива.

В их числе оказалась и звезда шоу «Уральские пельмени», блогер Юля Михалкова, активный участник уборок, она призывает жителей присоединяться к акции.

- Я люблю природу. Я считаю, что мы чистим не просто побережье, мы убираем наш общий дом. Он должен быть чистым. Конечно, я смогу убрать не так много мусора, но зато смогу показать пример, вдохновить кого-нибудь присоединиться к нам. Как можно такую красоту портить? Надо детей с малых лет воспитывать в бережном отношении к природе, меньше мусорить, сортировать отходы, - рассказала телеведущая. – На прошлой акции в Екатеринбурге все раздельно собирали: пластик, стекло и так далее, но там было гораздо больше мусора. И дома я стараюсь меньше пластика использовать, слежу за этим.

Вскоре звезда «Уральских пельменей» оторвалась от журналистов и с мешком в руках ушла вдаль по берегу. А рядом с ней трудились больше 400 человек из числа волонтеров, большую часть которых составляла молодежь – школьники и студенты петербургских вузов. Через два часа они шли к месту сборы, неся набитых отходами пакеты. Под сбор мусора уже были заготовлены отдельные контейнеры, где все сортировалось, чтобы собранные пакеты, бутылки, тарелки и, примета времени – медицинские маски, потом отправились на переработку.

Ну а немного замерзших на балтийском ветру участников напоили горячим чаем из полевой кухни и накормили солдатской кашей – гречкой с тушенкой.

Этот этап акции в Курортном районе Санкт-Петербурга завершился, но впереди у проекта «Вода России» еще много работы, ведь замусоренных водоемов по стране еще хватает. Но организаторы уже видят положительный сдвиг в сознании россиян. С каждым годом грязи на берегах рек и озер становится чуточку, но меньше. А это значит, что будущее поколение не только сможет жить в чистой природе, но и будет ее беречь.

Отметим, что важность сохранения водных ресурсов признана на государственном уровне. Эта задача – одна из приоритетных в Указе президента России от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"

СПРАВКА «КП»:

Памятник природы «Комаровский берег» расположен на северном побережье Финского залива. Здесь имеется более 400 видов растений, в том числе хвойных или растущих на песчаных дюнах. Среди фауны отмечены три вида земноводных, один вид пресмыкающихся, 20 видов млекопитающих и 143 вида птиц. Интересной особенностью памятника природы является большое количество крупных муравейников — гнезд северного лесного муравья.

Животные соседствуют с людьми на берегах Финского около 500 лет. Деревни с названиями Териоки (Зеленогорск – родина актера Георгия Вицина) и Куоккала (Репино – здесь жил и творил художник Илья Репин) упоминались. в налоговых списках шведских владений на Карельском перешейке уже в начале XVI века.

Здесь всегда жилы моряки и рыболовы, что не удивительно, ведь Финский залив – один из наиболее крупных в Балтийском море. Его площадь составляет 29 500 квадратных метров и он, по большей части, пресноводный – свои потоки в залив отдает Нева.

На берегах залива расположены такие города, как: Санкт-Петербург, Сестрорецк, Зеленогорск, Выборг, Приморск, Сосновый Бор, Ломоносов, Петродворец. Таллин, Нарва-Йыэсуу в Эстонии, Хельсинки и Котка в Финляндии.

Финский залив всегда имел огромное значение как для экономики региона, так и для его экологии. За состоянием залива и всего Балтийского моря постоянно следит международная Хельсинская комиссия (ХЕЛКОМ).