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Что происходит в «Городе Солнца» после ареста местного бога. Расследование Ульяны Скойбеды о секте Виссариона

Наш спецкор побывала в сибирской секте и выяснила подробности уголовного дела
Ульяна СКОЙБЕДАУльяна СКОЙБЕДА
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На первый взгляд, в сибирской секте Виссариона все счастливы

На первый взгляд, в сибирской секте Виссариона все счастливы

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

О том, что в Красноярске появился Иисус Христос, я лично узнала по телевизору в 90-х. Выступал канонический грустный юноша в кровавом плаще, с глазами-омутами и говорил, как теперь выяснилось (в последние недели пленка демонстрировалась по разным каналам), о скором конце света, но я этого не помню.

Зато я помню, как ощутимо повернулась «крыша» и 20-летнюю меня пронзила мысль: «Вот где настоящая журналистика! В Красноярском крае событие планетарного масштаба, а я сижу в Москве!» - и было жгучее чувство стыда, что не я беру это интервью (не бросаю университет), и мощное ощущение потустороннего...

Виссарион обвиняется по статье «Создание религиозной организации, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами».

Виссарион обвиняется по статье «Создание религиозной организации, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами».

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Да, это было состояние измененного сознания: чистая, кристальная психиатрия, причем мгновенная. Позже я неоднократно бывала на вербовочных семинарах сект, на внутренних службах для адептов и на аудиенциях у лидеров, под их непосредственной гипнотической обработкой - и ничего на меня не действовало.

Красная тога Виссариона. Фото: из материалов следствия

Красная тога Виссариона. Фото: из материалов следствия

Поэтому я хорошо понимаю людей, 30 лет уходивших за тем самым омутоглазым Иисусом-2 в другую жизнь, в «карман реальности» у Саянских гор.

И потому меня громом поразила спецоперация в тайге: вертолеты, спецназ, арест лидера общины с двумя помощниками и десяток уголовных дел, включая главное: «Создание религиозной организации, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами».

Опомнились, называется.

Оружие, изъятое у Виссариона. Фото: из материалов следстия

Оружие, изъятое у Виссариона. Фото: из материалов следстия

Ценные вещи, изъятые в доме Виссариона. Фото: из материалов следствия

Ценные вещи, изъятые в доме Виссариона. Фото: из материалов следствия

Корреспондент "КП" Ульяна Скойбеда узнала подробности дела сектантов на месте.

Корреспондент "КП" Ульяна Скойбеда узнала подробности дела сектантов на месте.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

КАК ВЫТЕСНИЛИ МЕСТНЫХ

Я еду от райцентра Курагино, одноэтажного поселка с печным отоплением, в сторону Тувы по облюбованным виссарионовцами деревням: самая ближняя в девяти, самая дальняя в ста километрах. Дома вдоль кошмарной гравийной дороги (пять таксистов отказались ехать) с вычурными башенками или, наоборот, убогие хозблоки три на четыре метра. Те и другие сильно похожи на подмосковные дачи: в Сибири ТАК не строят. Водитель плюется:

- Понатыкали халупы!

- Не любите вы их, - с удовлетворением отмечаю я.

Курагино - одноэтажный поселок с печным отоплением.

Курагино - одноэтажный поселок с печным отоплением.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Да они странные! Появились у нас в Курагино в 95-м, в черных балахонах, босиком, и у всех волосы длинные, грязные; у нас детей ими пугали. Собирались в здании недостроенного бассейна, потом - раз! - и разъехались по деревням. Как по команде появились - сначала были в соседнем районе, Минусинске, - и разом уехали, причем, говорят, Виссарион распределял, кому где жить: в деревнях Черемшанка и Петропавловка (86 км от райцентра, «столица» виссарионовцев. - Ред.) селил певцов и знаменитостей, а работяги оставались у нас в Курагино, на периферии их «зоны». Был у меня такой сосед, работал на железке: ели с семьей одну крупу, молока детям не давали, волосы мальчикам не стригли, «чтобы антенны для связи с космосом не обрезать». Мы ребят втихаря котлетами кормили…

- И они соглашались?

- Еще как наворачивали…

Вдоль гравийной дороги - дома с вычурными башенками...

Вдоль гравийной дороги - дома с вычурными башенками...

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

...или халупы 3Х4 метра. Все это похоже на дачные посёлки: в Сибири так не строят.

...или халупы 3Х4 метра. Все это похоже на дачные посёлки: в Сибири так не строят.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Я стучусь в терема с острыми шпилями - телефона на сайте Церкви последнего завета нет - все двери заперты, на странных церквях с крестами, заключенными в круг (виссарионовцы и крестятся так: крест, а потом круг), объявления: «Ремонт» и «Не работает в связи с коронавирусом».

- Здравствуйте! - машу я рукой женщине, показавшейся за оградой одного из таких «общинных» зданий: она разворачивается ко мне спиной и идет в строго противоположном направлении; наблюдающие за сценой мужчины с усмешкой смотрят мне в глаза и смачно сплевывают на землю.

Вот это прием…

На странных церквях объявление: "Закрыто".

На странных церквях объявление: "Закрыто".

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

На калитке, ведущей в закрытый храм, надпись о ремонте.

На калитке, ведущей в закрытый храм, надпись о ремонте.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Постепенно я начинаю различать людей на улицах: вон девушка в светло-розовой юбке до земли (черной, растоптанной в грязь) и бабушка в белом плаще, свисающем до плеча берете и с сумкой-макраме - это виссарионовцы. Они выглядят не просто как городские, а как городские… ну вы поняли, представители богемы.

А вот на завалинке нормальная баба Зина в валенках и в платке: она точно жила здесь до второго пришествия!

На луковках и шпилях кресты, заключённые в круг

На луковках и шпилях кресты, заключённые в круг

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Сижу тут, у ворот, смотрю - идет мужик в рясе и с крестом, - со смехом вспоминает коренная жительница Черемшанки события двадцатипятилетней давности. - Думала, он православный священник, а это - бери выше! Но похож, как на иконе... Встречались с ним старейшины - у нас тут староверы живут: пытались экзаменовать по Библии - плюнули, и с тех пор они отдельно, мы отдельно. Мы их «паломники» зовем: идут по улице мимо меня, улыбаются, и ни один не поздоровается... Наши стали уезжать, половина уже уехала: теперь и глава сельсовета виссарионовец, и депутаты… Двоеженство у них можно, - далее следует краткий экскурс в личную жизнь главы Вячеслава Осипова.

Вячеслав Осипов - председатель сельсовета с богатой личной жизнью

Вячеслав Осипов - председатель сельсовета с богатой личной жизнью

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Спрашиваю:

- Получается, у вас вражда? И дети не женятся?

Баба Зина машет рукой:

- Их дети с нашими по вечерам в клубе пиво пьют! Дети-то у них отходят от религии.

ПРОНИКАЮ В СЕКТУ

Между тем я замечаю, что странненько одетый народ тоненькими струйками стекается к краю деревни и исчезает в тайге, поднимаясь на гору по незаметной тропке.

На дворе воскресенье, я знаю, что у виссарионовцев служба в церкви, но церковь же закрыта.

- Сегодня праздник земли, - говорит первый устроитель Церкви последнего завета Станислав Казаков, лидер организации, которого оставили на свободе и телефон которого мне удалось достать в деревне.

Виссарионовцы. Все это напоминает сборище престарелых хиппи.

Виссарионовцы. Все это напоминает сборище престарелых хиппи.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Начинаю операцию «внедрение».

Мне дают двух провожатых: Оля и Саша Цветковы (так они представляются) - субтильные супруги лет шестидесяти, он в вышитой сорочке.

Несут дары на женский алтарь.

Несут дары на женский алтарь.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Пока взбираемся по почти отвесной стене наверх (легкие у вашего корреспондента выпрыгивают наружу), адепты наперебой опровергают выдвинутые против их религии обвинения:

- И рыбку кушаем! И мясо.

Я уже открываю рот, чтобы сказать, что полноценное питание очень заметно по их фигурам, как у Саши просыпается совесть:

- Хотя по эзотерике человеку в последние времена лучше не есть мяса. И у Блаватской сказано...

Давлюсь хриплым дыханием: какая эзотерика, это же христианская секта?!

Женский хоровод, по кругу передают чашу с водой

Женский хоровод, по кругу передают чашу с водой

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Наверху горы плоская круглая поляна, и я быстро понимаю, что Сашина вышиванка - это цветочки: вокруг мужчины в платьях и сюртуках, шапочках, как у муллы, и с повязанной посреди лба полоской ткани. Женщины тоже не отстают, все вместе похоже на парад старых хиппи.

- Здесь будет мужской алтарь, - командует священник Диан (в общине много болгар). - А на том конце поляны - женский.

Ой, нет, христианством здесь не пахнет.

Женщины становятся в круг и передают друг другу чашу: каждая сливает туда жидкость из принесенной с собой бутылочки; мне хочется верить, что это вода. Мужчины в отдалении танцуют сиртаки. Потом два хоровода сходятся.

Несут чашу

Несут чашу

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Давайте кропить мальчиков!

Мужчины выстраиваются в ряд и радостно подставляют лица, а женщины - и юные красавицы, и дряблые старухи - брызгают на них букетами сентябрин, окуная их в ту самую воду…

Все происходит как на православной службе, где священник кропит прихожан святой водой, только подтекст другой: он неприкрыто, мощно сексуальный.

Мужчины, кстати, разводили на своем алтаре огонь: огонь да вода, получается… язычество.

Адепты секты в шапочках, как у муллы

Адепты секты в шапочках, как у муллы

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Миру улыбнемся! - поет и пляшет уже общий хоровод. - Радуйтесь, сердца! Да пребудет с нами нежный свет Отца...

Или конца? Конца света, надо думать…

- Хорошо у нас? - спрашивают меня, пытаясь увлечь в танец. - Здесь такие люди: Таня Алыцкая - певица из Большого театра, Толик Пшенай - замминистра путей сообщения Белоруссии, Саша Цветков - завотделением в госпитале Вишневского, создавал там Центр нетрадиционной медицины! Есть знаменитые скульпторы, ученые, есть целый полковник Ракетных войск!

Командует карнавалом священник Диан

Командует карнавалом священник Диан

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Я только не понимаю, чему вы радуетесь, - отбиваюсь я, - у вас люди в заключении! Учитель ваш, Христос!

- Отпустят! - уверенно машут рукой адепты. - Нас учили позитивно относиться к жизни! Смотрите, сколько у нас многодетных семей: две трети общины - дети, а ведь если женщины рожают, они с уверенностью смотрят в будущее!

Заметки на полях, чтобы скорректировать этот взрыв оптимизма.

Певица Таня Алыцкая в 90-х рассказывала, что в прошлой жизни была женой Понтия Пилата. Бывшего начальника управления МПС Белоруссии Анатолия Пшеная - не замминистра, а начальника управления - в тайге укусил энцефалитный клещ, и теперь этот человек фактически инвалид. И никакого особого количества детей за две недели в секте я не заметила: деревенские улицы и детские площадки пустые, а предоставить любые данные о количестве адептов руководство ЦПЗ отказалось.

Мужчины в сюртуках

Мужчины в сюртуках

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

МЕРТВЫЕ МАЛЬЧИКИ

- Мать - дура, молока ребенку не давала, - громогласно излагает суть претензий правоохранительных органов к ЦПЗ виссарионовец, с ног до головы затянутый в черную кожу, как байкер. Наши православные бабки вторят:

- Ребеночек был такой махонький, на куклу похожий, Надюха его, наверное, на одной капусте…

Надя Кладикова и Виталий Низемцев - родители, уморившие голодом 9-месячного сына.

Надя Кладикова и Виталий Низемцев - родители, уморившие голодом 9-месячного сына.

Фото: СОЦСЕТИ

Фабула такая: 31 января 2017 года в Курагинскую районную больницу с рвотой и температурой был доставлен девятимесячный Матвей Низемцев (данные изменены. - Ред.) из Черемшанки, доставила его на скорой врач Черемшанского центра общей семейной практики, последовательница Церкви последнего завета (да, бывает и так) Марина Крыж, и прямо при осмотре мальчик умер. Диагноз: острый экссудативно-продуктивный энтероколит, то есть кишечное воспаление на фоне белково-энергетической недостаточности и дефицита массы тела. По-русски говоря, мать уморила ребенка голодом.

Рассказывает врач Марина Крыж:

- У этих родителей были своеобразные представления: рожали они дома, ребенка за все время приносили на осмотр пару раз, кормили только грудью до девяти месяцев, а сама мама занималась даже не вегетарианством, а сыроедением, там изначально молока было мало. К ней приходили из «семьи» (виссарионовцы деревни считают себя одной семьей, пары мужчин и женщин носят название «природных семей». - Ред.), пытались вразумить: «Надя, надо давать прикорм, коровье молоко». Она не слушала. Случилась обычная инфекция, организм не справился…

Врач Марина Крыж, виссарионовка, которая сама доставила ребенка в реанимацию.

Врач Марина Крыж, виссарионовка, которая сама доставила ребенка в реанимацию.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Понятно, да? Церковь якобы ни при чем.

Через год история повторилась: 3 января 2018 года в деревне Тюхтята у виссарионовцев Карпановых умер двухлетний Сенечка (данные изменены).

Сеня Карпанов умер из-за отказа родителей от госпитализации 3 января 2018 года

Сеня Карпанов умер из-за отказа родителей от госпитализации 3 января 2018 года

Фото: СОЦСЕТИ

Рассказывает фельдшер Сатеник Мелконян, тоже последовательница Церкви последнего завета (в виссарионовских деревнях все сотрудники госаппарата на всех должностях - адепты):

- Я этого ребенка живым не видела: они мне детей никогда не показывали, лечились по знакомству. И вот однажды эта знакомая прибегает: «Пойдем, сделаешь ему укол». Приехали, а мальчик уже в коме. Я предложила госпитализацию, они написали отказ, есть документ. Через три часа ребенок умер.

Фото: из материалов следствия.

Фото: из материалов следствия.

Вскрытие показало, что у малыша была пневмония, по оперативным данным, родители запрашивали разрешение на госпитализацию у своего «учителя» Виссариона и, видимо, не получили. «Реанимация благом не является», - сказано в «Последнем завете».

Фото: из материалов следствия.

Фото: из материалов следствия.

Низемцевы отказались общаться с «КП», искренне заявив, что им «запретили горцы» (руководство ЦПЗ, живущее в поселении «Город Солнца» на горе в тайге). Карпановы ответили на вопросы по ватсапу, версию Мелконян они полностью отрицают.

На смерть сына эти люди разместили пост:

«Наш ангел обязательно вернется на эту землю в следующем воплощении».

Официально утверждают - в общине две трети детей. Я много детей там не увидела

Официально утверждают - в общине две трети детей. Я много детей там не увидела

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?

Первый устроитель церкви Станислав Казаков принимает меня в сельсовете Черемшанки: с 2010 года он «бессрочный» депутат этого совета, а до этого пять лет был депутатом райсовета всего Курагина. С 2005 года, со времен его депутатства, в райсовет от Черемшанки всегда избирались только виссарионовцы, последнего - Андрея Константинова «Единая Россия» выдвинула прямо в сентябре, перед арестом руководства секты.

Все представители власти здесь виссарионовцы. Андрея Константинова «Единая Россия» выдвинула прямо перед арестом лидеров секты

Все представители власти здесь виссарионовцы. Андрея Константинова «Единая Россия» выдвинула прямо перед арестом лидеров секты

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Я здесь с 1994 года, приехал, когда община была еще в Минусинске, а в прошлой жизни был генеральным конструктором Министерства мелиорации СССР по автоматизации, заместителем начальника главного управления, - рассказывает Станислав Михайлович. - Я создавал церковь, то есть регистрировал организацию в Минюсте. Спецслужбы всегда нас курировали: изучали идеологию, проверяли диету... Мы в лицо этих сотрудников знаем! Они объясняли: «Боимся, что вы совершите массовое самоубийство». Мы же готовимся к концу света. У нас были комиссии, обследовали сто процентов общинников, проверяли едущих к нам иностранцев. Нас допустили во власть! Почему теперь церковь объявляют экстремистской организацией?

Станислав Казаков - первый Устроитель Церкви и депутат Черемшанского сельсовета

Станислав Казаков - первый Устроитель Церкви и депутат Черемшанского сельсовета

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Вопрос без ответа.

Смерти детей, суициды и психические заболевания (женская психика не выдерживает разрешенного в общине двоеженства) были в общине и раньше, но уголовные дела всегда закрывались…

Обе блуждающие в СМИ версии: что Виссариона посадил олигарх Прохоров, которому Иисус-2 мешал строить дорогу на рудник в Туве (экология общины из-за этого ухудшится), и что уголовное дело организовал местный бизнесмен, рубящий бани для московских чиновников и состоящий в рабочей группе по совершенствованию законодательства в сфере сект, не выдерживают критики. Да, общинники недовольны дорогой, но Виссарион еще год назад сказал им, что не надо идти против интересов государства, пусть будет так, как будет, и всякие волнения прекратились, мы же понимаем, что даже рекомендация «учителя» тут закон.

С бизнесменом совсем смешно: о том, что виссарионовцы - тоталитарная секта и морят людей голодом, специалисты кричат с начала 90-х!

Но у меня есть версия.

Из досье «КП»

Секта виссарионовцев возникла в 1991 году, когда вчерашний милиционер Сергей Тороп объявил себя вторым пришествием Христа по имени Виссарион. Уверовавшие в него поселились в десяти деревнях на юге Красноярского края, потеснив местных жителей; количество приехавших сюда со всей России, из стран СНГ и зарубежья - 5 тысяч человек.

Официально организация называется Церковь последнего завета (ЦПЗ), а Виссариона здесь зовут «учителем». Он учит не есть «убиенную пищу» (все мясное) и что «болезнь есть наказание за неспособность удержать плоть в гармонии с природой», так что «ныне плоть должна сама себя излечивать» (в результате адепты по возможности избегают роддомов, реанимаций, прививок и осмотров).

Живут верующие общиной, то есть работают друг на друга, без денег.

Продолжение следует

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