Герман Греф объяснил, почему не нужно дальше снижать ставки по ипотеке

Председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф Фото: Тимур ХАНОВ

Глава Сбербанка Герман Греф дал интервью журналистке Наиле Аскер-заде для ее фильма «Опасный вирус. План спасения», который вышел на телеканале «Россия 1». «Комсомолка» выбрала основные моменты из высказываний одного из главных экономистов страны.

О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЭКОНОМИКИ

- Думаю, полное восстановление экономики от коронакризиса произойдет только в 2022-м. Следующий год еще нужно будет учиться жить с ковидом. Но, скорее всего, полностью вернуться к прежней жизни мы уже не сможем. Например, я, когда начинает першить в горле, сразу надеваю маску. Это даже не столько, чтобы о себе позаботиться, сколько об окружающих. До коронавируса я такого не делал.

О чем речь? Пандемия коронавируса больно ударила по отечественной экономике. Согласно последнему прогнозу Банка России, к концу года экономика России сократится на 4-5%. А в 2021-м аналитики ЦБ предсказывают 3-4% восстановления, то есть оно покроет нынешнее падение только при очень хорошем раскладе.

О СТАВКАХ ПО ИПОТЕКЕ

- Решение продлить госпрограмму льготной ипотеки на весь следующий год считаю рациональным. Но вот снижать дальше ставки по ней не нужно. Дело в том, что уже сейчас наблюдается сильный всплеск спроса. После него будет сильный провал.

О чем речь? Одной из антикризисных мер правительства стала льготная ипотека под 6,5%. Так решено было поддержать строительную отрасль и многие завязанные на нее сферы экономики. Ставка для России невиданно низкая, так что предложение оказалось популярно у народа. Количество ипотечных сделок превышает прошлогоднее на 15%, а общая сумма розданных населению кредитов чуть ли не на треть больше, чем в 2019-м.

О КУРСЕ РУБЛЯ

- Если ситуация с пандемией коронавируса и геополитическими факторами стабилизируется, российская валюта может укрепиться еще до конца года. В настоящий момент курс российского рубля фундаментально недооценен.

О чем речь? 2020 год стал очень тяжелым для российской валюты. Сейчас доллар стоит больше 76 рублей, евро – больше 90, и это еще «деревянный» в лучшей форме за последний месяц. Для сравнения, в феврале доллар стоил чуть меньше 64 рублей, евро – 67-68. Как говорят эксперты, нашу валюту прибивает к земле пандемия коронавируса (из-за которой падает спрос на топливо -основу российского экспорта) и ряд событий последних месяцев (от ситуации в Белоруссии до истории с отравлением Алексея Навального). Впрочем, некоторые чиновники видят в таком положении национальной валюты и плюсы. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров недавно заявил, что слабый рубль выгоден экспортерам, которые получают прибыль в валюте, а тратят ее внутри страны в национальной валюте.

О ПРИВИВКЕ ОТ КОРОНАВИРУСА

- Я ее сделал. Нужно было много общаться с людьми, ездить по отделениям. Не хотел выпадать на 2-3 недели из рабочего процесса из-за карантина. Так что я, и еще несколько ключевых менеджеров банка сделали прививку.