Анекдоты: Генетики пока не могут объяснить, почему у чиновников и депутатов рождаются дети-миллионеры

Еще более лицемерным, чем реклама безалкогольного пива, является реклама зубной пасты людьми с фарфоровыми зубами.

* * *

Когда у жены на лице полтонны косметики - это ничего, а когда у мужа на лице немного помады - это, понимаешь ли, конец света…

* * *

Послал малого за колой. Он купил кваса и заявил:

- Нам в школе говорили, что кола вредная.

Вы когда-нибудь пили виски с квасом?

* * *

Стало известно, что сразу после врачей прививать от ковида будут ипотечников.

* * *

Если переживешь две волны пандемии в одной и той же одноразовой маске - ты бессмертный!

* * *

И даже через 40 лет, дожив до глубокой старости, вы без проблем ответите на вопрос, где вы были и что делали весной и осенью 2020-го!

* * *

Муж - жене:

- Зина, я от тебя ухожу.

- Хорошо. Будешь возвращаться, не забудь купить хлеб, кефир и яйца.

* * *

Если бы не преступное открытие Америки Колумбом, 35 миллионов афроамериканцев могли бы быть сейчас просто африканцами!

* * *

- А что у тебя, бабка, за татуировка, да и странная она какая-то?

- Да это ко мне один турист зашел, переночевать попросился, а я ему: наколи мне дрова, сынок…

* * *

- Штирлиц, - сказал Мюллер, - а почему у вас на руке татуировка по-русски «Слава»? Это что - ваше настоящее имя?

- Нет, я просто не успел дописать фразу «Слава советскому народу - строителю коммунизма!».

«Опять выкрутился...» - подумал Мюллер.

* * *

- Доктор, вы мне на ночь есть запретили, вот я и простыл!

- А какая связь?

- Ну как же - я всю ночь у холодильника простоял, на курицу смотрел, вот меня и продуло!

* * *

Одолжил деньги знакомой на пластическую операцию - теперь не могу ее найти.

* * *

И покой иногда бывает исполнен тревоги, особенно если этот покой - приемный!

* * *

После карантина:

- Дорогая, тебя взяли на новую работу?

- Нет, не прошла.

- Тест не прошла?

- В дверь не прошла.

* * *

В Госдуме вспомнили, что старик Хоттабыч три тысячи лет просидел в кувшине и никто ему пенсию не платил.