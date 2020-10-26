Анекдоты: Генетики пока не могут объяснить, почему у чиновников и депутатов рождаются дети-миллионеры

Еще более лицемерным, чем реклама безалкогольного пива, является реклама зубной пасты людьми с фарфоровыми зубами.
* * *
Когда у жены на лице полтонны косметики - это ничего, а когда у мужа на лице немного помады - это, понимаешь ли, конец света…
* * *
Послал малого за колой. Он купил кваса и заявил:
- Нам в школе говорили, что кола вредная.
Вы когда-нибудь пили виски с квасом?
* * *
Стало известно, что сразу после врачей прививать от ковида будут ипотечников.
* * *
Если переживешь две волны пандемии в одной и той же одноразовой маске - ты бессмертный!
* * *
И даже через 40 лет, дожив до глубокой старости, вы без проблем ответите на вопрос, где вы были и что делали весной и осенью 2020-го!
* * *
Муж - жене:
- Зина, я от тебя ухожу.
- Хорошо. Будешь возвращаться, не забудь купить хлеб, кефир и яйца.
* * *
Если бы не преступное открытие Америки Колумбом, 35 миллионов афроамериканцев могли бы быть сейчас просто африканцами!
* * *
- А что у тебя, бабка, за татуировка, да и странная она какая-то?
- Да это ко мне один турист зашел, переночевать попросился, а я ему: наколи мне дрова, сынок…
* * *
- Штирлиц, - сказал Мюллер, - а почему у вас на руке татуировка по-русски «Слава»? Это что - ваше настоящее имя?
- Нет, я просто не успел дописать фразу «Слава советскому народу - строителю коммунизма!».
«Опять выкрутился...» - подумал Мюллер.
* * *
- Доктор, вы мне на ночь есть запретили, вот я и простыл!
- А какая связь?
- Ну как же - я всю ночь у холодильника простоял, на курицу смотрел, вот меня и продуло!
* * *
Одолжил деньги знакомой на пластическую операцию - теперь не могу ее найти.
* * *
И покой иногда бывает исполнен тревоги, особенно если этот покой - приемный!
* * *
После карантина:
- Дорогая, тебя взяли на новую работу?
- Нет, не прошла.
- Тест не прошла?
- В дверь не прошла.
* * *
В Госдуме вспомнили, что старик Хоттабыч три тысячи лет просидел в кувшине и никто ему пенсию не платил.