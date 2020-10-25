Чем кончился марш протеста в Минске - столкновения у резиденции Лукашенко

В Минске закончился воскресный марш протеста. Фото: Виктор ПЕТРОВ

Часть протестующих решила все-таки хлопнуть дверью. Они не разошлись по домам, а пошли ... прямо к резиденции Александра Лукашенко. Около тысячи молодых людей (от 25-35) направились маршем к воротам Самого. Там их, конечно, встретили силовики.

При столкновении один из кордонов ОМОНа отступил. Но скоро были применены светошумовые гранаты.

Колонна демонстрантов. Фото: Виктор ПЕТРОВ

В одном из близлежащих домов от этого даже были выбиты стёкла...

Как итог - улицы у резиденции президента зачищены.

Надолго ли? Неизвестно.

Минчане. Фото: Виктор ПЕТРОВ

Впереди целая ночь.

А утром начало "Всебелорусской Забастовки".

Или ее конец?

Один из протестующих. Фото: Виктор ПЕТРОВ

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