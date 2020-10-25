Би-2 выпустили новый альбом

В новый релиз "Би-2" под названием "Нечётный воин 4. Часть 1" вошли 12 песен Фото: Предоставлено "КП"

Во времена суровой пандемии легендарный рок -бэнд порадовал фанатов новым альбомом.

«Нечётный воин» – это музыкальный эксперимент, история которого началась в 2005 году. Именно тогда, ко дню рождения Михаила Карасёва, дяди Шуры Би-2 и автора многих хитов группы, вышел первый альбом проекта, в котором Лёва и Шура выступили в качестве саунд-продюсеров. В этом октябре «Нечётный воин» отмечает 15-летие. За это время были написаны и изданы сотни песен, которые вошли в 7 студийных альбомов, и десятки клипов.

В записи «Нечётного воина 4. Часть 1» приняли участие: Manizha, Инна Желанная и Игорь Журавлёв («Альянс»), Ренарс Кауперс (Brainstorm), Сабрина, Валерий Дайнеко («Песняры»), Андрей Макаревич («Машина времени»), Владимир Шахрин («ЧАЙФ»), Андрей Мисин, Настя Полева («Настя»), Егор Белкин и Володя Котляров («Порнофильмы»). На канале Би-2 в YouTube уже можно увидеть lyric video к четырем трекам.

Как и в предыдущих релизах, большое внимание было уделено визуальному оформлению нового альбома. Дизайн обложки «Нечётного воина 4. Часть 1» отсылает к следующему десятилетию XX века: 80-м годам и блокбастерам той эпохи – «Бегущий по лезвию» и «Назад в будущее». Интересным фактом стало то, что вторая по нумерации часть альбома была готова раньше первой части: «Нечётный воин 4. Часть 2» вышел в 2019 году. Пластинка получила название «Retro Edition» за своё ностальгическое звучание, отсылающее к западной музыке 70-х, а визуальным оформлением «НВ 4. Часть 2» стал оммаж на узнаваемую афишу к культовому фильму 1972-го года Андрея Тарковского «Солярис».

- Если сравнивать со второй частью, то, конечно, альбом «Нечётный воин 4. Часть 1» получился более электронным, - говорит Шура Би-2. - «Retro Edition» была больше ориентирована на 70-е годы, а этот релиз – в духе эпохи 80-х годов. Ну и, разумеется, разные артисты.