Про это стоит послушать: профессии будущего, рецепт идеального омлета и новые штрафы для автомобилистов

Каждую неделю мы подводим итоги и анализируем статистику: какие подкасты Радио «Комсомольская правда» вы слушали больше всего. Рассказываем, кто занял топ-10 на этой неделе. Вдруг вам тоже понравится какой-то выпуск? Выбирайте:

1 место. Профессии будущего. Разработчик беспилотных систем

Разработчик искусственного интеллекта, специалист по большим данным, создатель голосовых помощников, специалист по созданию облачных хранилищ, разработчики нейротехнологических решений... Рассказываем о профессиях из технологического будущего, на которые есть огромный спрос и на которые можно учиться уже сейчас! (слушать)

2 место. «Привет, Андрей!», «Наташка-первоклашка»,«Антошка» и другие песни с именами

Вместе с Михаилом Антоновым вспоминаем песни, которые мы пели раньше и строчками из которых нас дразнят до сих пор (слушать)

3 место. Готовим идеальный омлет

Коронавирус - время такое, когда и в кафе особо не пускают, и сэкономить надо бы. Мы подумали: почему бы не запустить серию подкастов с элементарными рецептами, чтобы с ними мог справиться кто угодно? Результат превзошел все ожидания. Рецепт омлета послушали более 65 тысяч раз! (слушать тоже)

4 место. Ольга Бузова: Я с детства хотела быть лучшей

Звезда «Дома-2» продолжает радовать своих фанатов в шоу «Ледниковый период», поэтому мы не могли не поговорить с ней о тренировках и травмах. Ну и вообще за жизнь (слушать)

5 место. Можно ли похудеть с помощью соды

Уже третью неделю в топе держится подкаст с разбором популярных рецептов из интернета похудения с помощью соды. Наш научный обозреватель разобрала их все по косточкам и объясняет, где там собака порылась (слушать)

6 место. Отдых будущего: в столичные клубы теперь пускают только по QR-коду

Многие слышали про нововведение от московской мэрии - QR-коды для прохода в ночные клубы и на дискотеки. Мы поговорили с рестораторами и организаторами развлечений, как сейчас работает эта система, могут ли пустить людей, если они пришли без метки и как вообще будет выглядеть наш отдых в будущем (слушать)

7 место. Новые штрафы для водителей - на каких шинах нельзя будет ездить с 2021 года?

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская разбираются вместе с экспертами, какие новые штрафы собираются драть с автомобилистов и имеют ли они смысл (слушать)

8 место. Прокачать выносливость и укрепить мышцы: кардиотренажеры для домашних условий

Фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский рассказывает, как заниматься фитнесом, правильно питаться и не навредить себе тренировками (слушать)

9 место. Зачем ввели итоговое сочинение в 11 классе, которое по факту никому не нужно

Вы знали, что в школах теперь пишут не только сочинение по литературе, но и просто итоговое сочинение? Оно как бы не по литературе, потому что нельзя сдавать два итоговых экзамена по одному предмету, но по факту о литературных героях и их поступках, потому что ничего другого наследники советского образования придумать не смогли. Поговорили с педагогами, зачем вообще писать сочинения и как приучить школьников мыслить самостоятельно (слушать)

10 место. Главный по иммунитету: как правильно получать витамин D

По последним данным, у большинства тяжело болеющих коронавирусом была зафиксирована сильная недостаточность витамина D. Разбираемся, какие нюансы важно учитывать, чтобы защититься от тяжелого течения болезни (слушать)