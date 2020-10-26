Вопрос дня: Что сделать, чтобы Москва стала лучшим городом мира? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей БОЯРСКИЙ, депутат Госдумы:

- Надо подтягивать другие города до уровня столицы. Москва сделала колоссальный шаг вперед с точки зрения безопасности и инфраструктуры. Я 4 года здесь работаю - полюбил ездить на общественном транспорте и гулять пешком. Москвичи должны понимать: они наслаждаются массой открытых пространств и парков.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист Мосметеобюро:

- Чтобы Москва стала лидером среди столиц, надо сокращать контингент из дальних мест, чтобы атмосфера в городе не ухудшалась. Я уехала в Подмосковье - там лучше экология и меньше приезжих. Хочу, чтобы и Москва стала более спокойным городом.

Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:

- Приезжаю в Москву все реже - тут стала невозможная манера езды, но можно ли это исправить? С другой стороны, любуюсь чистотой и широкими тротуарами. Главная задача столицы - сохранить остатки атмосферы и те дома старой Москвы, что еще остались.

Карен ШАХНАЗАРОВ, глава «Мосфильма»:

- Москва по качеству жизни стала явно круче, чем Париж. Лондон - да, очень комфортен, но московское такси лучше. По безопасности, чистоте и освещенности мы эти столицы обходим. По транспортным развязкам, по всяким электронным хреням - точно. Парковки? Ограничений в центре у нас меньше, чем у них.

Олег СИРОТА, сыровар:

- В столице надо еще больше фермерских площадок такого уровня, которых, например, в Париже нет - там они грязные и их мало... Но есть проблемы с логистикой - подмосковные города бурно застраиваются, без новых дорог в Москву никуда.

Светлана ГОНЧАРОВА, замгендиректора «Мостурфлота»:

- Нужно приводить в порядок инфраструктуру городов, что столицу окружают, по направлениям основных туристических маршрутов. А пример брать с реконструкции Северного речпорта.

Леонид, читатель сайта KP.RU:

- А бассейнов у нас на 100 тысяч населения меньше, чем в США!