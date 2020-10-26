Татьяна Овсиенко лишила мужа-уголовника наследства

Татьяна Овсиенко с гражданским мужем Александром Меркуловым. Фото: Инстаграм.

Друзья Татьяны Овсиенко бьют тревогу: они опасаются за жизнь певицы, которую, по их словам, спаивает и избивает муж. Близкие переживают, что звезда 90-х может повторить судьбу покойной Валентины Легкоступовой, которую перед смертью, по некоторым данным, заставили написать дарственную на квартиру. Овсиенко – владелица элитных квадратных метров, которые она в свое время объединила из двух купленных ею квартир. Сейчас в этих апартаментах она живет вместе с мужем Александром Меркуловым, отсидевшим несколько лет за организацию убийства. Три года назад супруг артистки вышел на свободу, но можно ли ему полностью доверять? Татьяна утверждает, что они с мужем живут душа в душу, и то, что он поднимает на нее руку – это домыслы. Тем не менее, как выяснилось сейчас, Овсиенко на всякий случай уже составила завещание, лишив мужа наследства. Свою квартиру Татьяна оставила сыновьям – крестному и приемному.

- Приняла решение и написала завещание давным-давно. Это нормальные вещи — мало ли, все в жизни бывает, сегодня живем, а завтра как Бог даст. Знала, что у меня есть один крестник, которого я называю сыном. И Игорешечка с внуком, - рассказала Овсиенко в эфире канала НТВ.

Певица уверяет, что ее гражданский супруг не претендует на ее имущество. При этом Татьяна признается, что он не работает, и они живут исключительно на ее доходы. Недавно, например, Овсиенко пришлось продать машину, чтобы паре было на что жить. И все же, по ее словам, Александр совершенно не меркантилен и на наследство не рассчитывает.

- Сто процентов — сюда он не претендует. Завещание написано на крестника, сына и внука — после меня все детям останется, - сообщила артистка программе «Ты не поверишь!».

Сын Овсиенко сейчас живет в США. Игорь – приемный ребенок звезды, которого она усыновила в детстве. Своих детей у певицы не было. В 1999 году Татьяна, выступая в детдоме в Пензе, увидела трехлетнего мальчика Игоря и сразу потянулась к нему. Воспитатели сказали, что малыш обречен - порок сердца. Шансов практически не было. Но Овсиенко оплатила ребенку операцию, которая прошла удачно, а затем оформила на него опекунство. Она вырастила его как родного. Игорь закончил школу, и артистка отправила его получать образование в Америке. Там молодой человек женился на бразильянке и подарил приемной матери внука. Сейчас он с семьей живет в США. «За них мое сердце спокойно», - написала как-то певица в Инстаграме под фотографией сына и его семьи.

Певица уверяет, что они с мужем живут душа в душу. Фото: кадр видео.

С Александром Меркуловым Татьяна Овсиенко познакомилась 12 лет назад во время гастролей в Ялте. Певица не знала, что мужчина, в которого она влюбилась, - член ОПГ и разыскивается за убийство. А когда его арестовали, не отказалась от своей любви и долгие годы ждала его из тюрьмы.

- Я делала все возможное - продала имущество, чтобы оплачивать адвокатов. Потом носила ему передачки в тюрьму. Он смотрел журнал мод и просил: вот такую куртку хочу, джинсы. Я все ему покупала. И когда Саша был в тюрьме, писала ему письма с утра до вечера. Получала от него стихи. Если по почте отправляла письма, то поцелуйчики помадой ставила. Его и мои письма, две коробки, мы до сих пор храним. Мы через многое прошли… И это просто так из жизни не вырвать! – рассказала Татьяна в интервью «КП».