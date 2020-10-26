«Ее личная история»: Продюсер Лободы впервые рассказала об отношениях певицы с Тилем Линдеманном

Светлана Лобода и Тиль Линдеманн. Фото: Елена ЛАПТЕВА

Продюсер Светланы Лободы, создатель программы «Орел и Решка» Нателла Крапивина стала гостем youtube шоу «Осторожно, Собчак!». В интервью Ксении Собчак Нателла рассказала о работе с певицей и, в том числе, прокомментировала нашумевший роман Лободы с солистом группы Rammstein.

Ходят слухи, что именно Тиль Линдеманн стал отцом младшей дочери певицы Тильды. Сама Светлана их не опровергает, но при этом утверждает, что не может называть имени отца своего ребенка, так как связана условиями контракта.

Многие уверены, что роман Лободы с солистом Rammstein придумала именно Крапивина для привлечения внимания к певице. В интервью Ксении Собчак продюсер опровергла эти слухи, отметив, что в этой истории нет никакого пиара.

- Я не считаю это продюсерской историей. Это личная жизнь моего артиста. Я бы не хотела вообще эту тему комментировать, потому что мы потом это не согласуем. Но это ее личная история, я в эти истории, правда, не погружаюсь. Но абсолютно никакого продюсерского умысла в этом не было, - рассказала Крапивина.

- Но ты же понимаешь, как это странно выглядело со стороны: какой-то чувак, который со всем женщинами фотографируется, вот растет ребенок, ей же тоже нужно будет как-то это объяснять, кто этот мужчина… - Ксения Собчак попыталась раскрутить Крапивину на откровенность.

- Думаю, как-то разберутся со всеми этим, - ответила ей продюсер.

Вокалист группы "Rammstein" Тилль Линдеманн и Светлана Лобода на вечеринке фестиваля "Жара", июль 2017 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Нателла также рассказала, что даже во время карантина, когда многие артисты жаловались на безденежье и отсутствие работы, у Лободы всегда были заказы.

- У нас было все не так плохо. Пару-тройку раз в месяц была работа. Это в основном какие-то знакомые, постоянные клиенты. Частный борт, все с тестами на кронавирус. Очень жестко, - сообщила Крапивина. - Света дико боится этого всего, раньше всех ушла на карантин.

Сейчас Светлана Лобода отдыхает в Арабских Эмиратах, куда она прилетела накануне своего 38-летия. Ради торжества Лобода сняла банкетный зал в одном из лучших ресторанов Дубаи и пригласила на праздник родных и близких друзей. В день своего рождения певица сумела заинтриговать поклонников: в Инстаграме она похвасталась обручальным кольцом за полтора миллиона долларов.

- Сегодня я счастлива, как никогда. И пусть это чувство продлится как можно дольше. У меня есть всё, о чём я мечтала... И даже больше. У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты... - многозначительно подписала Светлана фото, на котором она позирует в ванне с роскошным букетом роз и с огромным бриллиантом на пальце.

По оценкам ювелиров, колечко с камнем такого размера тянет на полтора миллиона долларов. Поклонники тут же связали шикарный подарок с рокером Тиллем Линдеманном. Мол, грядет свадьба, раз он подарил такое дорогое кольцо.

В день своего рождения Лобода похвасталась обручальным кольцом за полтора миллиона долларов. Фото: Инстаграм.

Слухи о том, что Светлана родила дочку от солиста немецкой рок-группы Rammstein возникли два года назад, едва девочка появилась на свет. Даже имя малышке Лобода придумала необычное – Тильда, словно намекая на то, кто ее отец.

У Лободы есть старшая дочь – 9-летняя Евангелина. Певица родила ее в гражданском браке с хореографом Андреем Царем. Младшая дочь артистки Тильда появилась на свет в США в знаменитой лос-анджелесской клинике Седар Синай (в ней рожали все голливудские актрисы и звезды шоу-бизнеса– от Деми Мур до Бритни Спирс). Возможно, когда Тильда станет постарше, и Светлана перестанет ее скрывать, поклонники, наконец, решат: похожа девочка на солиста Rammstein или нет.