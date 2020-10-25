«Это был монолог искреннего человека, сына своего отца»: промоутер – о драме после боя Хабиба Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов завершил спортивную карьеру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов за один вечер сделал то, что некоторым не удаётся за всю жизнь: победил Джастина Геджи и сохранил чемпионский пояс, довёл серию побед до космических 29-0 и драматично завершил карьеру.

Слёзы несломленного чемпиона видела вся планета. Наверное, то, что происходило после поединка, держало внимание зрителя лучше, чем сам бой. Монолог Хабиба Нурмагомедова – апогей его карьеры. Чемпион закончил.

Боксёрский промоутер Владимир Хрюнов специально для «Комсомолки» поделился впечатлениями от слов Хабиба и конце его чемпионской карьеры.

- Это был монолог искреннего человека, сына своего отца. Победу Хабиб посвятил своему отцу. Думаю, вся карьера должна быть посвящена ему. Я говорил, что трагедия с отцом могла повлиять на Нурмагомедова в ином ключе, это была бы проблема для мотивации Хабиба. Но, повторюсь, он сын своего отца. Ради памяти Абдулманапа Хабиб одержал победу.

Хабиб заканчивает карьеру так, как подобает его спортивной жизни. Такой карьере именно такое завершение. Безусловно, многие, если не все, болельщики ждали от Хабиба рекорда 30-0, но он остановился на 29, и эта недосказанность создаёт ещё большую притягательность к карьере Хабиба. Я считаю, поступок о завершении карьеры здесь и сейчас был на грани героического.

Мир UFC знает много возвращений на ринг после объявления о завершении карьеры. И сейчас, думаю, люди по всему миру будут требовать от Хабиба провести ещё бой. Но мне кажется, что Хабиб сдержит своё слово. Он сам вчера говорил, что его ждёт будущее в тренерской работе. Из него, кстати, выйдет и неплохой организатор. Ему есть, что рассказать людям, - сказал Хрюнов.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов мотивировал свой уход из UFC обещанием маме не драться без отца.