"Белоруссия не успокоится еще года три": Чем закончится ультиматум Тихановской и что может ждать Минск дальше

Острая фаза конфликта в Беларуси миновала. Фото: REUTERS

Политолог Марат Баширов, автор телеграм-канала «Политджойстик», рассказал ведущему эфира на Радио «Комсомольская правда» Ивану Панкину, к чему приведет ультиматум лидера оппозиции Светланы Тихановской Минску. Эксперт уверен - острая фаза конфликта миновала, но политическая турбулентность сохранится до следующих выборов.

- Марат, скажите, будет ли реальное развитие у этого протеста, который сегодня в Белоруссии с новой силой разгорается?

- Нет, не будет. Белоруссия на самом деле уже вышла из зоны такого острого конфликта. И господину Лукашенко удалось нейтрализовать ту группу людей, которые в Минске гуляют. Именно гуляют, не протестуют. Те, которые, с одной стороны, такая опора власти - консерваторы, а с другой - они недовольны положением дел в стране. Он им уже дал достаточно сигналов, которые в них порождают надежду, что ситуация будет меняться. Поэтому я бы, во-первых, не называл ультиматум Тихановской народным. Это ультиматум тех людей, которые за ней стоят на Западе. А второе - я внимательно смотрю телеграмм каналы. И те, которые работают на Лукашенко, и те, что работают на оппозицию. Там данные по количеству людей, которые выходят на улицы, разнятся в разы. Я бы все-таки не верил только оппозиции, что на улицах Минска 100 тысяч человек на настоящий момент.

Политолог Марат Баширов Фото: СОЦСЕТИ

- Но это нам сообщает и наш корреспондент Владимир Ворсобин, который сейчас в центре Минска…

- Да, я понимаю. Это же пишут и оппозиционные телеграмм каналы.

- А что говорят те, которые работают на Лукашенко?

- Они показывают картинку сверху, с дронов, они каждого обводят кружочками, у них порядка 25-30 тысяч. Но тут главное - количество тех, кто согласен идти на резкие действия. Потому что понимаем - если не прольется «сакральная кровь», то ультиматум Тихановской просто превратится в полночь в пшик, как карета Золушки.

- А власть, как считаете, серьезно относится к этому ультиматуму?

- Я думаю, они отнеслись, с одной стороны, серьезно. А с другой стороны, у Лукашенко было два месяца, чтобы вычислить всех организаторов и, самое главное, натренироваться отключать связь. То есть, у любого такого протеста есть провокаторы, а для них очень важна связь. Мы видели, что мобильный интернет в центре Минска был отключен, что затрудняет координацию как раз групп провокаторов. Все же начинается с того, что кто-то что-то делает резкое и потом люди от возмущения бегут на силовиков и начинается то, что мы с вами видели летом прошлого года в Москве.

25 октября в Минске прошел народный марш Фото: REUTERS

- Но, кстати, Лукашенко частично политзаключенных освободил. И силовики начали действовать осторожней. То есть, в принципе, он прислушался?

- Я думаю, он прислушался. И, главное, к кому он прислушался?

- А к кому?

- Мне кажется, там работают наши консультанты, которые, знаете, с одной стороны кнут, с другой - морковка. И эта технология работает, она убеждает Запад, что не все так однозначно. Звонок Госсекретаря США господина Помпео, который сам позвонил Лукашенко, это же признание того, что США осознают - Лукашенко остается и нужен диалог. Это тоже влияет на оппозицию, на тех, кто собирался сделать что-то экстремальное. Это сильный сигнал.

- Кстати, у вас нет сведений, где сейчас Тихановская? Говорят, что она на самоизоляции, у нее положительный тест на ковид…

- Была такая информация, но, я думаю, что она все-таки в Прибалтике, где ей выделен особняк. Или в Польше… Но вряд ли она в таком же формате, как наш господин Навальный, под такой же охраной. Думаю, у нее все-таки есть свобода перемещения.

- Насколько Запад вмешивается в этот протест? Или он по-прежнему народный?

- Он народный с точки зрения гуляний. У меня есть друзья в Минске и они тоже выходят каждые выходные, это люди современных взглядов, назовем их так. Они недовольны господином Лукашенко, но они ориентированы на интеграцию экономики Белоруссии в Россию. Вот они говорят, что гуляют. И эти люди как раз создают ту массовку, которую мы видим.

Массовое шествие было остановлено ОМОНом Фото: REUTERS

- У вас есть данные по экономической обстановке в Белоруссии?

- У них были сложности финансовые, но они получили поддержку от России. У них однозначно выправилась ситуация с энергоресурсами. Они запустили Белорусскую АЭС, а это очень важно для энергоснабжения. Сложный вопрос пока по сельхозпродукции, поставляемой в Россию. Но, думаю, если там будет кризис, мы откроем ворота и здесь тоже не будет проблем. Единственная тема, которая их волнует, это транзит грузов, шедших в прибалтийские порты. В конечном итоге контракты, которые висят на Белоруссии, будут исполнены, но уже просто через наш порт в Питере.

- У вас есть прогноз, когда все это окончательно завершится?

- Думаю, они в зоне турбулентности будут еще года три… Пока Лукашенко не уйдет от власти, пока не завершатся новые выборы, это не успокоится.

- Есть ли у Лукашенко планы уйти досрочно?

- Знаете, он столько раз уже обводил всех вокруг пальца, что никто не возьмется сказать, что у Лукашенко на самом деле в голове.

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