Певица Татьяна Овсиенко написала завещание

Татьяна Овсиенко готовится к свадьбе Фото: Наталия КУДРЯШОВА

Имя Татьяны Овсиенко вновь на первых полосах светской хроники. 54-летняя певица написала завещание.

Татьяна Овсиенко поделилась сенсационной новостью. Она написала завещание. "Это нормальные вещи. Мало ли, все в жизни бывает, сегодня живем, а завтра как Бог даст. Знала, что у меня есть один крестник, которого я называю сыном. И Игорешечка с внуком", - поделилась сокровенным певица.

Исполнительница хита "Женское счастье" подчеркивает, что безоговорочно своему возлюбленному Александру Меркулову. Между ними царит полное взаимопонимание. Но в завещание артистка его вписывать не стала. "Сто процентов - сюда он не претендует. Завещание написано на крестника, сына и внука. После меня все детям останется", - откровенничает Овсиенко в эфире программы "Новые русские сенсации".

Бывший криминальный авторитет, который влюбился в певицу, но в разгар романа был вынужден отправиться в места не столь отдаленные, напротив, записал на маму Татьяны шикарную квартиру в Ялте на берегу моря. Супруги не так давно отдыхали на курорте и демонстрировали идиллию.

Когда с Александром случилась беда и его счета были арестованы, именно вокалистка оплачивала его расходы. А когда любимый вышел на волю, то прописала его в элитной 200-метровой квартире на Ленинском проспекте.

"Сначала мы сидели в тюрьме, то есть мы сначала встречались, у нас была страсть, потом мы долго сидели в тюрьме. Дважды. А потом мы встретились и стали жить совместной жизнью. Я никогда в жизни не считала его никаким бандитом, авторитетом. Пусть даже у него была какая-то своя жизнь до встречи со мной. Главное - кто он для меня. А для меня он моя половина", - заявила звезда эстрады.

Напомним, не так давно подруги и соседи Овсиенко забили тревогу. Мол, хрупкая красавица спивается и терпит побои от любимого, который к тому же заставляет работать и содержать его. Певица продемонстрировала руки и подчеркнула: никаких побоев нет, а кожа у нее нежная, поэтому на ней могут остаться синяки.

Сейчас она собирается замуж за любимого. В ближайших планах у них с Александром купить небольшой домик в укромном уголке для совместного проживания. По словам Овсиенко, прошлое избранника ее никогда не тяготило. Более того, певица уверена, что ей невероятно повезло.

Меркулов появился в ее жизни через несколько лет после тяжелого развода с продюсером Владимиром Дубовицким. Певица признается, в то время она уже и не мечтала встретить настоящую любовь. "Я не могу это чувство описать, потому что оно у меня впервые было. Влюбленность с первого взгляда. Я тогда гнала от себя мысли, думала, что наверняка он не один, наверняка есть семья. А потом он мне начал звонить, посылать сообщения. И так сложилось, переплелись", - заверила она.