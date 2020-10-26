«Требовала миллионы»: Возвращение Натальи Ветлицкой в Россию закончилось громким провалом

По словам журналиста Алексея Остудина, певица осталась без денег и мужчин Фото: СОЦСЕТИ

В прошлом году самая сексапильная блондинка постперестроечной эстрады Наталья Ветлицкая решила вернуться на сцену.

В последние годы Наталья жила в Испании, откуда громко ругала на просторах своего блога Россию и своих бывших коллег.

Но, по словам журналиста Алексея Остудина, у звезды 90-х закончились деньги и куда-то испарились состоятельные поклонники, поэтому она решила вернуться в Россию на заработки.

- В её жизни богатые мужчины были. Именно поэтому она могла себе позволить всё, что угодно. Но потом мужчины кончились, - объяснил Остудин.

С его слов, Ветлицкая дала несколько громких интервью и анонсировала сольные концерты.

- Сегодня в Крокус- холле должен был состояться (как очевидно планировалось) триумфальный концерт-возвращение на сцену Натальи Ветлицкой, - пишет в своём Фейсбуке журналист Остудин. - Официально концерт отменён не был, кстати, как и концерт в Санкт-Петербурге, на который до сих пор можно купить билеты. А на официальном сайте певицы можно купить билеты даже на сегодня! По итогу можно сказать, что это был самый провальный кам-бэк в истории российского шоу-бизнеса, - считает журналист. - Конечно, Наталье очень не повезло с начавшейся эпидемией, но, судя по тому, как всё происходило, как со скандалами были отменены все съёмки на обложки глянца, как от Натальи ушла вся её команда, которая изначально и готовила возвращение, эту пандемию можно использовать как прекрасное оправдание несбывшихся надежд. Да и гонорар в 3,5 млн рублей, который озвучивался в феврале, красноречиво говорил о том, что Наталья предпочла не заметить, что принцип «лучше работать меньше, но дороже» остался далеко в прошлом. Видимо тому, кому суждено остаться в 90-х и нулевых, надо там и оставаться.

У Натальи 10 песен точно есть! При нормальном подходе можно было бы собрать один концерт. Но и на заказниках поработать. Но не за 3,5 млн, конечно! Мы бы в феврале за 2 её бы взяли. Хотя, я считаю, что адекватная цена была до 1,5. Варум стоит 1, 2 млн, уж она пресно действующая артистка с очень хорошим репертуаром. Наталье надо менять подход к общению с людьми. И называть адекватный ценник,-резюмировал Остудин.