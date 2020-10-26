Проклятие фильма "31 июня": куда пропала актриса Наталья Трубникова

Наталья Трубникова. Кадр из фильма "31 июня"

Знаменитый фильм-мюзикл "31 июня" режиссера Леонида Квинихидзе на музыку композитора Александра Зацепина прогремел на всю страну 31 декабря 1978 года. После премьеры все актеры, снявшиеся в культовой ленте, стали звездами. Однако потом картину настигло проклятие. Она на семь лет легла "на полку". Исполнитель одной из главных ролей, танцор Большого театра Александр Годунов сбежал в США.

Балерина и актриса Наталья Трубникова проснулась звездой после фильма "31 июня", где сыграла утонченную принцессу Мелисенту. Тогда всем казалось, что хрупкую красавицу с большими глазами ждет блестящая кинокарьера. Но с тех пор на экранах Наталья почти не появлялась, а в 90-е и вовсе пропала без следа.

В студии программы "Звезды сошлись" на НТВ Трубникова рассказала, что фильм "31 июня" настигло проклятие. Сначала он прогремел на всю страну, а потом его запретили показывать после того, как танцовщик Александр Годунов сбежал из Советского Союза в США.

Наталья после выхода фильма проходила множество кинопроб и кастингов. Ее хвалили, обещали большое будущее, но на роли не утверждали. "Оказалось, был такой приказ - актеров балета в кино не брать. Они танцуют. А язык танца - международный. Значит, они в любой момент могут уехать из страны и остаться там", - поведала она.

Трубникова в эфире "Звезды сошлись". Фото: НТВ

Сейчас Трубниковой 65 лет. Она работает в ТЮЗе, живет вдвоем с мужем. Детей у супругов нет. Всю свою заботу и любовь женщина дарит дворовым котам и кошкам. По словам звезды, она не жалеет о том, как сложилась ее жизнь.

Трудная судьба сложилась еще у одной звезды ленты Татьяны Анциферовой. Ее называли чуть ли не главной звездой советской эстрады. Это с ней дуэтом пел Лев Лещенко "До свиданья, Москва" на закрытии Олимпиады-80. И это ее голос звучал в культовом фильме "31 июня". Главную песню "Ищу тебя" распевали все граждане СССР, а строчки о том, что "всегда быть вместе не могут люди" стали визитной карточкой артистки.

Более 20 лет назад певица прекратила выступать на эстраде. В 1981 году у женщины диагностировали диффузный токсический зоб. В 1983-м она перенесла тяжелейшую операцию, после которой врачи заявили, что петь она больше не сможет.

Сейчас Татьяна Владимировна работает педагогом и категорически отказывается ходить на телевизионные шоу. "Меня часто зовут на всякие программы, где нужно балаболить в компании артистов из старой гвардии. Многие из них, наоборот, жаждут внимания, а я этого не хочу. Я бы с удовольствием сходила на шоу, где нужно обсуждать с коллегами музыку, но на современном телевидении ничего такого нет", - резюмировала певица.