Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 26 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Мы собрали последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 26 октября 2020 года Фото: REUTERS

БОЙНЕ УЖЕ МЕСЯЦ

"Азербайджанская армия освободила от оккупации несколько сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов и город Губадлы, - заявил на своей странице в "Твиттер" президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В результате ударов были уничтожены 6 Д-30 и 1 Д-1 гаубиц-пушек, 2 бронетехники БМП, 1 автомобильная техника и большое количество снарядов противника", - перечислили в Минобороны Азербайджана уничтоженную на территории Нагорного Карабаха военную технику.

"Должен сообщить, что Армения вооружается. Каждый день в Армению поставляется современное вооружение", — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе оперативного совещания с командованием вооруженных сил страны.

Алиев отметил, что за месяц "освобождены более 100 населенных пунктов", "уничтожены 300 танков", в "результате этих подлых обстрелов погибли более 60 гражданских лиц, около 300 человек получили ранения". Число погибших военных Алиев не сообщил.

"Сейчас они [международное сообщество — прим.ред.] пекутся о том, чтобы вытащить Армению из этой ситуации. Для этого это есть один путь – Армения должна добровольно покинуть наши земли, уйти вон", - заявил глава Азербайджана.

КАРАБАХ НЕ СДАЕТСЯ

"В зоне карабахского конфликта идут тяжелые бои. Азербайджанские военные нанесли артиллерийский удар на северном направлении, там же развернулись боевые действия, которые по своей интенсивности уступают боям на юге", - заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"В течение дня севернее Гадрута и южнее Мартуни в лесах близ нескольких сел, в том числе Аветараноц были замечены диверсионные группы. Продолжалась операция по поиску и ликвидации диверсантов. Как правило, диверсионные группы в бой не вступают и пытаются скрыться", - также заявил представитель военного ведомства.

По информации армии Нагорного Карабаха азербайджанские военные предприняли десятки атак в северном и западном направлениях близ Санасара (Кубатлы).

Госсекретарь Майкл Помпео м глава МИД Армении Зограб Мнацаканян Фото: REUTERS

ТРЕТЬЕ ПЕРЕМИРИЕ?

"Я называю это легким случаем. Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу... Это легко, если знаешь, что делаешь", — заявил президент США Дональд Трамп о конфликте в Нагорном Карабахе выступая на митинге в штате Нью-Гэмпшир.

США провели интенсивные переговоры между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Завершились они совместным заявлением США, Армении и Азербайджана:

«Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и глава МИД Азербайджана Рейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом 24 октября и вновь подтвердили приверженность своих стран оживлению и сохранению гуманитарного режима прекращения огня, достигнутого в Москве 10 октября и повторно подтвержденного согласно заявлению, сделанному в Париже 1 октября, в соответствии с заявлением президента США Дональда Шармпа, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина 17 октября.

Помпео и министр иностранных дел Азербайджана Рейхун Байрамов Фото: REUTERS

Гуманитарное прекращение огня вступит в силу 26 октября 2020, по местному времени в 08:00», - говорится в тексте заявления.

Может Вашингтон поспособствует разрешению конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха?