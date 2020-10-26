Улицы Нью-Йорка погрязли в мусоре

В городском Департаменте санитарии заявили, что выполняют свою работу согласно выделяемым средствам и не могут повысить ее качество. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ревизоры мэрии Нью-Йорка провели выборочную инспекцию санитарного состояния города. Оказалось, что примерно две трети проверенных улиц и большинство тротуаров финансового центра США завалены мусором. Грязь и разбросанный мусор были обнаружены практически во всех районах Нью-Йорка.

В городском Департаменте санитарии заявили, что выполняют свою работу согласно выделяемым средствам и не могут повысить ее качество.

- Несмотря на ограниченные ресурсы, DSNY контролирует ежедневную работу всего персонала, занимающегося уборкой улиц. Понятно, что мы не можем назначить инспектора каждому уборщику, работающему с механической метлой, или бригаде, забирающей с улиц мусорные баки. Это просто невозможно практически и не оправдано финансово, – сказала бывший начальник отдела санитарных служб города Кэтрин Гарсия.

Кстати, 50-летняя Гарсия решила покинуть свой пост в коммунальной службе города, чтобы включиться в борьбу за кресло мэра Нью-Йорка.

Аудиторы, проводившие проверку, настаивают на том, что департамент не контролирует работу своих служащих. В самом департаменте заявили, что проблема не в уборке улиц, а в нежелании владельцев домов поддерживать чистоту на принадлежащих им участках тротуаров.

Вне всякого сомнения, негативно на санитарное состояние жилых кварталов Нью-Йорка повлияло решение мэра Нью-Йорка Билла ди Блазио в условиях пандемии сократить финансирование коммунальных служб города на $21 миллион, в результате чего обслуживание и уборка улиц сократились с шести до трех дней в неделю.

А пока мэр пытается сэкономить деньги, а департамент переложить ответственность за антисанитарию на владельцев зданий, рядовые жители продолжают писать жалобы на грязь и чрезмерно расплодившихся крыс. Свою лепту вносит и решение городских властей разрешить владельцам ресторанов и кафе расширить площадь открытых веранд за счет отрезков проезжей части дорог, на которых расположены заведения общепита.