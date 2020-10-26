В Берлине ввели масочный режим

За соблюдением масочного режима следит полиция. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На десяти центральных улицах Берлина, на которых расположены торговые центры и модные бутики, граждане теперь должны носить маски. Эти же правила распространяются и на посетителей уличных рынков.

Практически на каждом перекрестке знаменитых и оживленных берлинских Карл-Маркс штрассе, Курфюрстендамм, Фридрихштрассе и еще семи других улиц появились дополнительные полицейские патрули. Для контроля над ужесточением режима антивирусных мер в столице немецкие власти направили дополнительно 1000 полицейских.

Стражи порядка не торопятся никого наказать, а спокойно и дружелюбно беседуют с прохожими, нарушающими новые правила. Тут же происходят короткие дискуссии с теми, кто не согласен с инициативой городских властей и пытается объяснить бессмысленность происходящего, показывая на соседние улицы, где ношение маски не обязательно.

Городские власти считают, что в данный момент важно проинформировать граждан о новых требованиях, и для этого в ближайшее время они намерены также использовать граффити и пиктограммы.

В Берлине, как и в большинстве европейских столиц, наблюдается стабильный рост заболевших коронавирусом. И хотя цифры по сравнению с другими городами не так значительны, федеральные власти в очередной раз увеличили штрафы за нарушение антикоронавирусных правил.

За появление в транспорте или в магазине без маски штраф увеличен с 50 до 150 евро. Владельцы ресторан и руководители компаний за нарушения могут быть оштрафованы на 5000 евро, а того, кто вернулся в Германию из страны, которая находится в так называемой «зоне риска» и в течение 14 дней не прошел тестирование на COVID-19, ждет штраф 25 000 евро.

Свое несогласие противники карантинных мер периодически высказывают на санкционированных многотысячных митингах. В минувшее воскресенье они попытались устроить шествие от Александрплац до Фридрихсхайна. На площади собралось около 2000 человек. Из-за отсутствия масок и несоблюдения дистанции между протестующими полиция акцию запретила и предложила собравшимся разойтись.

Целью демонстрантов был бывший кинотеатр «Космос», где проходила международная конференция по здравоохранению. 600 полицейских не смогли удержать толпу. Протестующие разделились на группы и направились к намеченной цели разными маршрутами.

В результате организаторы конференции во избежание встречи с протестующими закончили заседание досрочно. Обошлось без столкновений. Полицейские задержали лишь одного из демонстрантов, который укусил стража порядка за руку.