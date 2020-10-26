В США раскрыли убийство 40-летней давности

Cпустя 41 год калифорнийские полицейские заявили, что идентифицировали труп по ДНК детей Долорес Вульф. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американка Долорес Вульф пропала среди ночи в 1979 году. Женщине было 45 лет. Вместе с мужем – руководителем страховой компании и четырьмя детьми она жила в Вудленде (Калифорния).

После ее исчезновения первыми тревогу забили старшие дети и коллеги. Полицейские несколько месяцев тщательно обследовали огромную территорию - от Сакраменто до Сан-Франциско.

Тогда же стражи порядка обнаружили неподалеку от дома семьи Вульф обезглавленный женский труп. Но ничто не указывало на то, что это Долорес: останки практически полностью разложились.

Через 6 лет по подозрению в убийстве Долорес задержали ее мужа. Он практически признался в том, что лишил жизни свою жену и указал место, где спрятал ее тело, но пришлось его отпустить: нашлись свидетели, утверждавшие под присягой, что видели Вульф живой и невредимой спустя несколько месяцев после ее исчезновения. В 2005 году Карл Вульф умер.

И вот спустя 41 год калифорнийские полицейские заявили, что идентифицировали труп по ДНК детей Долорес. Уголовное дело вновь открыто. Главным и единственным подозреваемым вновь стал Карл Вульф.

Сын Долорес, Том, узнав о результатах проверки, заявил, что испытал облегчение, потому что на вопрос, мучивший его всю жизнь, получен ответ.

- У нас впервые за долгое время появилась возможность прийти на могилу матери и выразить ей свою любовь, - признался он.