Партия Зеленского проиграла выборы

Президент Украины Владимир Зеленский на одном из киевских участков. Фото: REUTERS

В минувшее воскресенье на Украине проходили выборы в местные органы власти и довыборы в Раду. По данным главы Центризбиркома Олега Диденко явка оказалась рекордно низкой за последние годы — на участки пришло 37% избирателей. При том самую высокую активность показали избиратели в Тернопольской области — 46,77%, а самую низкую — жители подконтрольных Киеву районов Донецкой области — 37,67%. Стоит напомнить, что пять лет назад на выборах мэров и местных советов явка по Незалежной оказалась почти на 10% выше. А прошлогодние выборы в парламент заинтересовали 49,3% избирателей самостийной. Более 1700 зафиксированных нарушений на итогах выборов не сказались.

Конечно, пандемия и карантинные меры отразились на желании (или нежелании) граждан с трезубцем в паспортах высказаться за тех, кому предстоит руководить их городами в ближайшие пять лет. Но также сказалась и усталость многих украинцев от невыполняемых обещаний.

Для президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» итог выборов — болезненный. В том смысле, что в большинстве крупных городов юга, юго-востока и центральной части страны кандидаты от «партии власти» во второй тур выборов мэров не прошли. Реальная борьба за посты руководителей Харькова и Днепра, Запорожья и Одессы шла между Локальной партией мэра, «Оппозиционной платформой - За жизнь» (партия Медведчука) и «Евросолидарностью» (партия Порошенко). В столице республики во втором туре сойдутся подхвативший коронавирус действующий глава Виталий Кличко (который из-за болезни к урне не ходил) и кандидат от ОПЗЖ Александр Попов.

Явка на выборах оказалась рекордно низкой за последние годы — на участки пришло 37% избирателей. Фото: REUTERS

Показательны итоги всеукраинского опроса (не путать с референдумом), который был инициирован президентом Зеленским. Подавляющее число из пришедших на участки сказали «да» сокращению числа депутатов Рады на треть и пожизненным срокам за крупные взятки. При этом почти половина голосовавших поддержали создание свободной экономической зоны на Донбассе, а две трети проголосовали за то, чтобы использование марихуаны было легализовано (чисто в медицинских целях). Эти итоги не обязательны к исполнению, но они — повод для размышлений.

Что со всем этим будет делать шестой президент Украины? В обществе созрел запрос на жесткость к «жирным котам во власти», в частности, и на перемены в целом?

Об этом «КП» спросила члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько.

- Зеленский пропустил удар?

- Сильный удар. В большинстве городов первое и второе места заняли либо деятели местной власти, либо оппозиционеры от представителей Медведчука до Порошенко. Это свидетельствует: рейтинг партии Зеленского упал серьезно. Население разочаровывается и в президенте, и в «Слуге народа». А для людей эти понятия неразделимы. Когда Зеленский баллотировался в президенты, у него не было партии, созданной по всем канонам. Он просто набрал большое количество людей, чтобы реализовать свою популярность еще и на парламентских выборах.

- И реализовал?

- Да. Количество мест у его партии в Раде позволяет решать вопросы даже без коалиции. При определенных условиях (но четких предпосылок я пока не вижу) итоги голосования могут означать досрочные выборы — парламентские или президентские.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- В рамках законодательства?

- В рамках нарастающей усталости населения от Зеленского. И при условиях дестабилизации обстановки прозвучит требование досрочных выборов (требовать будет не народ, а какая-то партия, политик).

- И куда качнется народ?

- Выбор народа «разбежится». В региональном разрезе видно, что выборы очень разнятся территориально. На западе Украины «Слуга народа» не набрала вообще ничего. Там, скорее всего, будут голосовать за партию Порошенко. На юге и востоке страны — за партию Медведчука. А в остальных - за местные партии и организации, за местных персонажей.

- Всеобщая локализация?

- Будет определенная политическая поляризация — на прозападные и на условно, относительно «пророссийские» регионы. А Центр - сам за себя. Увидим элементы децентрализации.

Наблюдатели следят за ходом голосования в Киеве. Фото: REUTERS

- Итоги Всеукраинского опроса показали — большинство желает сократить Раду и сажать за коррупцию на всю жизнь...

- Недовольство властью очевидно. Ей не верят. Были опросы населения про то, кому доверяют: армии, отчасти церкви, и меньше всего - власти.

- Почти половина поддержала свободную экономическую зону на Донбассе — а люди хоть понимают, о чем речь?

- Это бессмысленный вопрос. Зеленский его включил только ради демонстрации, что он заботится о юго-востоке. Но так, чтобы сильно не раздражать националистов.

- Большинство, поддержавших легализацию марихуаны — это про что?

- Это реверанс в сторону молодого избирателя, давно не считающего марихуану наркотиком.

- Что будет делать Зеленский, оценив итоги выборов и опроса?

- С итогами выборов — ничего сделать не сможет. Сможет поторговаться с кем-то из своих противников, чтобы произвести своеобразный политический обмен. На жизни населения это не отразится. Кто-то получит посты глав комитетов или их замов в Раде. Что касается результатов опросов — нет закона, чтобы их учесть и воплотить в жизнь. С самого начала, когда опрос только формировался, было непонятно - как его в жизнь то воплощать? На какой основе? Это просто привлечение к себе внимания, популистская мера — дорогие украинцы, я настолько "слуга народа Голобородько", что я вас прямо спрашиваю о важном. И спрашивать буду еще не раз.

- Чистый популизм без последствий для страны и ее граждан?

- Он может инициировать внесение законопроекта о сокращении Рады «по желанию народа», и даже кто-то этим займется, но потом благополучно похоронят. Потом будет сказано: ну вы же видите, я старался «за народ», а эти проклятые крючкотворы все завалили! Закон о "пожизненном за коррупцию» Украина тоже вряд ли увидит. Главный то вопрос — как можно юридически реализовывать результаты такого, ни к чему не обязывающего, опроса? Как он будет ссылаться на то, что не записано в украинской конституции?

- Тогда зачем все это?

- Может, Зеленский хочет провести еще несколько опросов, а потом и референдум — и использовать их как инструмент поддержки падающей популярности? Настроить население против кого-то из своих противников: люди высказались, а вот эти меня тормозят!

- Зеленский после выборов и опроса изменится?

- Он стал слабее, значит, изменился. У него нет идеологии, и поражение «Слуги народа» — это его поражение. И на следующих выборах ни партия, ни сам он такого кредита доверия иметь не будут...

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