Цивина и Дрожжину задержали по обвинению в мошенничестве с имуществом семьи Баталовых

Наталия Дрожжина и Михаил Цивин в 2018 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сегодня утром сотрудники Следственного комитета РФ задержали Михаила Цивина и Наталию Дрожжину и предъявили им обвинение в мошенничестве с имуществом актера Алексея Баталова.

По словам представителя СК РФ по Москве Юлии Ивановой, супружеская пара задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время 73-летнему Михаилу Цивину и 72-летней Наталье Дрожжиной будет избрана мера пресечения.

Напомним, что о скандале в семье вдовы и дочери народного артиста СССР стало известно месяц назад. Родные Алексея Баталова обвинили Михаила Цивина и его жену Наталью Дрожжину в том, что те обманным путем завладели их имуществом. Баталовы подали заявление в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело. Вначале Цивин и Дрожжина проходили как свидетели. Теперь их статус поменялся на обвиняемых.

В дело включились известные адвокаты. Цивина и Дрожжину защищает адвокат Анатолий Кучерена, Баталовых - Павел Астахов. И пока рано ставить точку в этой резонансной и запутанной истории.

Как стало известно, в минувшую пятницу, 23 октября, стороны конфликта пытались расторгнуть договоры пожизненного содержания с иждивением, который год назад, в сентябре 2019 года, был заключен между дочерью Алексея Баталова – Марией и Натальей Дрожжиной. Встреча должна была пройти в студии Никиты Михалкова «ТриТэ». Но Баталовы в последний момент по каким-то причинам отказались расторгать договор.

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