Почему Денис Драгунский демонстрирует брезгливость по отношению к СССР?

Захар Прилепин - о колонке писателя и журналиста, где он просит отправить всех ностальгирующих по СССР туда же "специальной машиной" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Писатель Денис Драгунский написал тут колонку про то, что если есть в обществе такие нелепые люди, которые ностальгируют по СССР, то надо их отправить специальной машиной туда, в этот самый СССР.

И дальше расписывает все советские реалии - очереди за бесплатными квартирами, дефицит и прочее.

Мы в СССР жили, всё это помним, я сам юность провёл в общаге с родителями. Потом переехали в однокомнатную квартиру, потом в двухкомнатную, потом в трёхкомнатную. Помыкались, да. Но бесплатно всё получили. За так.

В очередях я тоже постоял. Бывало. Но ничего, выжил.

Впрочем, не об этом речь.

Драгунский, так как он писатель, сообщает доверчивым читателям, что читать бы им пришлось набор из следующих авторов: Егор Исаев, Владимир Фёдоров и Бабаев (были такие), а Пастернака и Агату Кристи пришлось бы добывать в адских муках.

Но и в кино тоже примерно схожая ситуация, там пришлось бы смотреть про Ленина в октябре, ноябре и декабре.

И вот здесь Драгунский, прямо говоря, мухлюет с читателями его колонки самым бесхитростным образом.

В Советском Союзе свободно издавались и были в большинстве библиотек (в том числе - домашних) не только Исаев и Фёдоров (не самые плохие поэты на свете, и точно лучше Астаховой), но и:

Василий Шукшин

Валентин Распутин

братья Стругацкие

Иван Ефремов

Чингиз Айтматов

Фазиль Искандер

Виктор Астафьев

Василь Быков

Анатолий Рыбаков

Юрий Герман

Юрий Бондарев

Юрий Давыдов

Юрий Коваль,

и, пока не уехали за границу, Виктор Некрасов, Владимов, Гладилин, Аксёнов и Войнович, и ещё сто отличных писателей, ну и всякие разные поэты, причём не только Евтушенко, Вознесенский и Рождественский, но и Ахмадулина с Окуджавой (автор исторической прозы, у нас дома было два романа), и Варлам Шаламов, отсидевший в сталинских лагерях, и Анатолий Жигулин, там же отсидевший, и Юрий Кузнецов, и Олег Чухонцев, и Глеб Горбовский, и многие-многие иные.

И ещё был папа Дениса Драгунского - Виктор Драгунский, - один из классиков беспримерно крутой советской детской литературы, издавший миллионы своих книг в той проклятой стране.

Про кино говорить ничего не буду, жонглировать именами Калатозова, того же Шукшина, Бондарчука, Абдрашитова, Захарова, Тарковского, Меньшова не стану - но перечислю лишь только экранизации книг Виктора Драгунского, отца автора колонки.

1962 — Весёлые истории

1966 — Девочка на шаре

1970 — Волшебная сила

1970 — Денискины рассказы

1971 — Клоун

1973 — Где это видано, где это слыхано

1973 — Капитан

1973 — Подзорная труба

1973 — Пожар во флигеле

1975 — Слава Ивана Козловского

1976 — По секрету всему свету

1979 — Удивительные приключения Дениса Кораблёва

1980 — Клоун

Собственно, вот.

Наверное, папа даже мороженого этому мальчишке не покупал с гонораров за экранизации. Иначе я не знаю, что с ним, и почему нужно демонстрировать такую беспримерную брезгливость по отношению к стране, где миллионы детей читали "Денискины рассказы". Про этого вот Дениску, который вырос теперь.

Может, вы знаете.

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