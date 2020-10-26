На форуме «Экология» подвели первые итоги реформы обращения с отходами

В Санкт-Петербурге завершился XI Международный форум «Экология». За два дня на полях форума состоялось 20 панельных и рабочих сессий, в рамках деловой программы выступили более 200 спикеров.

Пленарное заседание открыл первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, председатель общественного совета форума Николай Валуев.

«В ходе нашей работы будут подведены первые итоги реализации реформы обращения с отходами. Будем говорить и о глобальном изменении климата, альтернативной энергетике, охране лесов и сохранении биоразнообразия», - сказал Николай Валуев и призвал всех участников принимать активное участие в формировании итоговой резолюции форума, которая, по его словам, стала для законодателей «крепким экспертным плечом».

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин отметил, что принятые по итогам мероприятия решения придадут новый импульс реализации востребованных инициатив. «Форум «Экология» является одной из ведущих общественных площадок, которая формирует ориентиры для государственной политики в сфере охраны окружающей среды», - заявил министр.

Заместитель председателя Государственной Думы Ольга Тимофеева: «Людей беспокоит грязный воздух, мусорные свалки, качество питьевой воды. Назрела необходимость закона об экологической информации. Пока он принят в первом чтении, и мы с вами должны выверить этот закон, чтобы в итоге население страны имело доступ к достоверный сведениям о состоянии окружающей среды».

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования запускает голосование на экологическую тематику. «С сегодняшнего дня Росприроднадзор объявляет голосование - мы попросим граждан в регионах рассказать, какие экологические проблемы их беспокоят более всего. Полученный срез по субъектам будет использоваться нами в дальнейшей работе», - рассказала руководитель ведомства Светлана Радионова.

Особое место в деловой программе заняло первое заседание секции «Обращение с промышленными отходами» научно-технического совета по развитию химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России при участии ФГУП «Федеральный экологический оператор». В центр повестки были поставлены реформа в сфере управления отходами, мировой опыт по снижению воздействия промышленных отходов на окружающую среду, направления рециклинга, тенденции и законодательные инструменты регулирования сферы обращения с отходами индустриального производства.

Федеральная схема обращения с отходами, которую разрабатывает ППК «Российский экологический оператор» (РЭО), уже создана и находится на стадии согласования. «Едва ли был в других отраслях подобный эксперимент, когда такой сложный документ надо было согласовать со всеми субъектами Российской Федерации. На данный момент схему утвердили более 60 регионов», - сообщил глава РЭО Илья Гудков.

На площадке «Молодежь за чистую страну. Тенденции экологического молодежного движения в России» эксперты обсудили привлечение молодого поколения в природоохранную деятельность. «Экопросвещение находится в структуре практически всех органов и организаций Минприроды. Мы активно занимаемся экопросветительской деятельностью через разные форматы», – рассказал генеральный директор АНО «Экспоцентр «Заповедники России» Дмитрий Нечаев.

Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Антон Тицкий, подчеркнул, что ведомство ежегодно распределяет до 50 млн рублей на инициативы молодых ребят в сфере экологии. И в планах провести первый всероссийский молодежный форум, который будет нацелен именно на экологию.

Власти Тульской области профинансируют в 2020 году обустройство 2,5 тыс. контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, что почти втрое больше показателей предыдущего года. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Кирилл Сорокин.

«Воронежская область активно занимается органическим земледелием. Надеемся, что уже в следующем году у нас появятся первые продукты, которые будут иметь соответствующий знак качества, разработанный Минсельхозом», - отметил руководитель департамента аграрной политики региона Алексей Сапронов.

Компания «ТКО-Информ» презентовала на форуме цифровую платформу АИС «Отходы» - комплекс уникальных решений для автоматизации производственных процессов предприятий отрасли обращения с отходами.

Мегафон представил на форуме единую платформу «МегаФон.Экология». Ее задачи - создание специализированных вертикальных решений, визуализация данных, отслеживание ключевых показателей эффективности и передача сведений в вышестоящие системы.

Все новые предприятия Макдоналдс, строящиеся в России, будут в обязательном порядке предусматривать систему для раздельного сбора отходов и последующей передачи их на переработку.

На полях форума АНО «Экспоцентр «Заповедники России» и Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы» подписали соглашение о сотрудничестве. Темами совместной работы станут охрана окружающей среды, развитие экотуризма, волонтерство и экопросвещение, а также формирование механизмов общественного контроля и подготовка законодательных инициатив.

Параллельно с блоком деловых мероприятий в экспозиционном пространстве форума в течение двух дней работала выставка лучших современных достижений для охраны окружающей среды.