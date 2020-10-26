Опубликована деловая программа форума «Здоровое общество»

Мероприятие состоится в формате онлайн 27 октября

Форум «Здоровое общество» состоится 27 октября 2020 года на площадке Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня». В рамках мероприятия эксперты обсудят работу систем здравоохранения в условиях распространения COVID-19, вопросы вакцинации населения, проблемы борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями в период пандемии, кадровый потенциал системы здравоохранения, а также реализацию национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

В деловой программе мероприятия примут участие представители Министерства здравоохранения Российской Федерации, Всемирной организации здравоохранения, федеральных и региональных органов власти, медицинских сообществ, союзов и объединений, а также ключевые эксперты отрасли. Мероприятие пройдет под девизом «Отвечая глобальным вызовам». Организатор мероприятия – Фонд Росконгресс. Интеллектуальным партнером Форума выступает Фонд развития экспертно-аналитической деятельности «Контент». Форум проходит при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

В рамках деловой программы форума «Здоровое общество» состоится пленарная сессия «Новая парадигма здравоохранения: отвечая глобальным вызовам», в которой примут участие заместитель председателя Совета Федерации России Галина Карелова, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Хенри П. Клюге, председатель Комитета по охране здоровья ГД Дмитрий Морозов, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, а также генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Также в ходе мероприятия состоится ряд дискуссий на темы: «Забота о старшем поколении как важный фокус социальной политики: вызов времени», «ВИЧ и COVID-19: усиленный контроль рисков», «Вакцина против COVID-19: по направлению к цели», «Диабет второго типа: важный фокус государственной ответственности», «Наперекор COVID-19: новые форматы в борьбе с онкологическими заболеваниями», «Определяя стратегию в демографическом развитии к 2030 году: выработка решений в эпоху потрясений», «Модернизация системы кадрового обеспечения как ответ на вызов времени», «Уроки пандемии: время быстрых решений без права на ошибку».

Прямая трансляция Форума будет вестись на сайте Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня», в социальных сетях и на YouTube канале Фонда «Контент».

Более подробная информация представлена на сайте Форума: forumhealth.ru.