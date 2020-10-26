Белорусская забастовка "по-партизански": сняли видео и пошли работать

Я ожидал увидеть бунт, толпу у проходной, транспаранты, ну или хотя бы массовый суровый перекур. Но «Атлант» встретил стерильным порядком – у завода никого. Ни одного рабочего. Фото: Владимир ВОРСОБИН

НАЧАЛОСЬ?

Началась ли общенациональная забастовка в Белоруссии – вещь спорная.

Оппозиционные телеграм-каналы утверждают, что да. И приводят список предприятий – где начались стачки.

Но глаза говорят обратное.

Первое (что у моего дома) - минский ГУМ – работает. Аккуратно с 9 утра, молоденькие кассирши – самый революционный возраст – дисциплинировано, все на своих местах.

Банки, бутики, общепит – все заработало, как ни в чем не бывало. Словно не было двух недель всебелорусской подготовки к Решающим Дням.

Идут автобусы, ходит метро и даже таксисты, которые обещали мне в понедельник не выходить на работу, похоже – вышли. Это показывал даже телефон - агрегатор такси сигнализировал: водители ждут заказов.

«Почему спит Нехта?!» - возмущались с раннего утра оппозиционные блогеры и журналисты, ожидая обещанных стачек, перекрытия дорог и полного паралича государства. «Нехта» - тот самый телеграм-канал, который уже больше двух месяцев умудряется из Польши координировать все митинги в Минске.

Но «Нехта» проснулась лишь к 9 часам и сообщила, что бастует «Атлант» (знаменитый завод холодильников) и еще несколько предприятий.

Ну, ок. Еду на «Атлант».

- Мы с начальством так договорились, - объяснял мне водитель. - Если рабочие с заводов поднимутся, то и мы после 12.00 свою лавочку закроем. Глупо бастовать в одиночку. Все смотрят на предприятия. На «Атланте», говорят, началось...

Началась ли общенациональная забастовка в Белоруссии – вещь спорная. Фото: REUTERS

АТЛАНТ: ДЛЯ БУНТА СЛИШКОМ СТАР

На видео, загулявшем в интернете, рабочие завода с криками «Забастовка!» движутся по цехам. Я ожидал увидеть бунт, толпу у проходной, транспаранты, ну или хотя бы массовый суровый перекур. Но «Атлант» встретил стерильным порядком – у завода никого. Ни одного рабочего. В окнах цехов спокойный рабочий свет.

- Вы бы хотели, чтоб мы бастовали? – зло спросил рабочий, все-таки вышедший на божий свет. – Работаем мы.

- Почему?

Судя по глазам рабочий хотел сказать в ответ много матерного, и похоже – не мне. Но сдержался. И нырнул обратно в свой тихий завод.

- Да не было у нас забастовки, - вздохнул другой сотрудник предприятия. – Мужики покричали для эффектного видео во время технологического перерыва, а потом пошли работать. Те, кто бастуют, на работу вообще не пришли. Есть такие. И все их понимают...

- А вы чего не бастуете? Лукашенко поддерживаете?

- Да ты что! – рабочий, лет 50, посмотрел на меня с ужасом. – Дело не в этом. Просто большинство здесь - сотрудники предпенсионного возраста. Я, например, поработал на одном минском заводе, он закрылся, со мной только недавно расплатились. Куда люди пойдут? В Европу? А детей-родню куда? Пусть забастуют транспортники, работники АЗС, сначала. Так эффективнее.

- Но они вас ждут...

- А мы их, выходит, – усмехнулся мужичок, плюнул и пошел работать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Решительный и окончательный" бой в день ультиматума в Минске: Протестующие уткнулись в ОМОН

Первая часть Ультиматума Тихановской вышла комом - великий марш протеста накануне Общенациональной Забастовки не задался. С места событий передает наш спецкор Владимир Ворсобин (подробности)